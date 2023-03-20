В Ростове-на-Дону отменили концерты групп «Машина времени», ДДТ и «Мумий Тролль»

Запланированные на 2023 год концерты рок-групп «Машина времени», ДДТ и «Мумий Тролль» в Ростове-на-Дону отменены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора проекта Rostov Roof Live Армена Геворкяна.

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По его словам, концерты должны были пройти еще в 2020 году. Выступления рок-групп не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Теперь концерты отменены окончательно, заявил Геворкян. Он уточнил, что выступлений музыкантов не будет «по техническим причинам».

«Об этом еще не объявлено, но они не состоятся», - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе сообщилось об отмене концерта лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова на Бали. Также сорвались выступления группы Little Big и признанного Минюстом иноагентом телеведущего Михаила Шаца, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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