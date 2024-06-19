Выступление Жанны Агузаровой вырезали из эфира
Выступление Жанны Агузаровой, которая получила премию МУЗ-ТВ как «Легенда вне времени», было вырезано из эфира. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В честь получения награды экс-солистка группы «Браво» подготовила сольную программу, которую назвали «Королева рок-н-ролла». И если первую половину выступления Агузарова отработала нормально, то во второй перестала попадать в фонограмму.
В окружении певицы утверждают, что по окончании мероприятия её попросили выступить ещё раз, поэтому телезрители всё же смогут увидеть «Королеву рок-н-ролла».
Ранее рок-музыкант Владимир Шахрин заявил, что в 2025 году группа «Чайф» готовит концертный тур по случаю своего 40-летия, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru