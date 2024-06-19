Выступление Жанны Агузаровой вырезали из эфира

В честь получения награды экс-солистка группы «Браво» подготовила сольную программу, которую назвали «Королева рок-н-ролла». И если первую половину выступления Агузарова отработала нормально, то во второй перестала попадать в фонограмму.

В окружении певицы утверждают, что по окончании мероприятия её попросили выступить ещё раз, поэтому телезрители всё же смогут увидеть «Королеву рок-н-ролла».

Ранее рок-музыкант Владимир Шахрин заявил, что в 2025 году группа «Чайф» готовит концертный тур по случаю своего 40-летия, сообщает RT.

