«Сумасшедший рынок»: 13-миллионный гонорар Ефремова не удивил Германа-младшего

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заявил, что пока не общался с актером Михаилом Ефремовым о съемках в фильме о Сергее Эйзенштейне, подтвердив, что российские артисты сегодня могут получать гонорары порядка 13 млн рублей за проект.

По данным Telegram-канала Mash, Ефремов готовится сыграть главную роль в некоем фильме и уже якобы подписал контракт на сумму 13 млн рублей, получив депозит в размере около 4 млн рублей. Герман сказал, что речь идет не про его картину.