«Выстояли и не согнулись!»: Дмитрий Ревякин о 40-летии группы «Калинов мост»
Провинциальным музыкантам было тяжело, но все изменило приглашение в Москву Стаса Намина, сказал в эфире НСН Дмитрий Ревякин, раскрыв подробности специальных концертов в двух столицах.
Лидер и основатель группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в интервью НСН подвел итоги 40-летия коллектива, а также рассказал о грядущих концертах и отношении к винилу.
Группа «Калинов мост», основанная в 1986 году в Новосибирске, отметила 30 марта 40-летний юбилей. Ревякин раскрыл свои ощущения в этой связи и назвал поворотный момент в истории группы.
«Это как солнечный день и пасмурный день. Сегодня солнечный - 40 лет группе! Хорошо, что группа выстояла, не согнулась. Все-таки нам было тяжело, мы не столичная группа, а группа из провинции. Я очень горжусь тем, что у нас получилось, мы не затерялись среди других музыкантов и постепенно создали свой стиль, свою ауру, музыкальную атмосферу, и этим славимся, продолжая творить и заниматься музыкой. Что касается главных моментов, ограничусь одним. Это переезд в Москву, когда Стас Намин пригласил нас в столицу. Мы переехали, у нас появилась возможность записываться на настоящей студии, познакомились со столичными музыкантами, стало легче. Я, конечно, за это время поменялся. Я же не памятник, которому 40 лет. Какие-то иллюзии рассеялись, появились новые, это жизнь. Как и все люди моего возраста, что-то проходил, чему-то учился, от чего-то отказывался, победы, поражения, нокдауны, вставание с колен, как говорит наш президент, и так далее. Где-то я стал более спокойный, чем раньше. Стараюсь, по крайней мере, чтобы моя восприимчивость и мои реакции не мешали мне в тех или иных проявлениях», - отметил музыкант.
Он пообещал сюрпризы на весенних концертах в двух столицах.
«В Москве 3 апреля и Питере 17 апреля будут специальные концерты. Это две абсолютно разные программы, там прозвучат произведения, которые мы давно не играли. Постараемся сыграть по песне с каждого студийного альбома. Потом будут еще Курск, Воронеж, Самара, Уфа, другие города. Наши поклонники придут на концерты, а мы со своей колокольни покажем класс, дадим кайф и не подведем. Ну а по осени планируется продолжение – концерты в Сибири», - пригласил Ревякин.
Лидер группы «Калинов мост» также объяснил, почему решил выпустить на виниле двойной альбом «Золотое Толокно».
«Мне лично нравится винил. Когда я рос в Советском Союзе, были виниловые пластинки, потом я поступил в институт и появились так называемые фирменные пластинки. Все это осталось в памяти, и если сейчас выпадает возможность напечатать хотя бы каким-то минимальным тиражом "Калинов мост", мы это делаем. Мы относимся к этому серьезно и специально готовим для винила фонограммы», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф.Скляр ранее рассказал «Радиоточке НСН» о знаковых трансформациях и философии отмечающего в этом году 40-летие коллектива.
Горячие новости
- Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до двух человек
- Экс-советник президента РФ рассказал о судьбе Telegram после 1 апреля
- «Выстояли и не согнулись!»: Дмитрий Ревякин о 40-летии группы «Калинов мост»
- Россиянам указали, что новое поколение следует воспитывать личным примером
- «Отпечатки», «Черная графиня» и «Хогвартс»: Какие сериалы смотреть в апреле
- Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»
- Москвичам рассказали, как себя вести при встрече с гадюкой
- Федор Смолов выплатил потерпевшему миллион рублей по делу о драке
- Разработчик сайта Кремля объяснил появление «белых списков» для домашнего интернета
- Россиянам объяснили рассылку из Реестра воинского учета от «Госуслуг»