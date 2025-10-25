Вышел альбом саундтреков к фильму «Алиса в Стране чудес» на стихи Высоцкого
К премьере фильма «Алиса в Стране чудес» вышел альбом саундтреков, включающий песни на стихи Владимира Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба «МТС Лейбла».
Альбом включает 10 композиций, которые можно услышать в музыкальном фильме. Их исполнили Анна Пересильд, Сергей Бурунов, Милош Бикович, Ира Горбачева, Паулина Андреева, Олег Савостюк, Артем Кошман, Полина Гухман, Кристина Бабушкина и Илья Лыков.
Помимо песен, впервые представленных в аудиоспектакле1970-х годов, среди саундтреков к фильму есть композиция «Баллада о любви», тоже написанная на стихи Владимира Высоцкого.
Премьера картины «Алиса в Стране чудес» состоялась 23 октября. Ранее режиссер фильма Юрий Хмельницкий рассказал «Радиоточке НСН», что в новой экранизации знаменитого произведения Льюиса Кэрролла завязку истории перенесли в современную реальность. Потому в начале фильма Алиса – обычная девятиклассница, которая мечтает о приключениях, но испытывает трудности с общением со сверстниками.
