Выпускники Академии Кормухиной выступят на «Главном Приключении Года»
Ждем от Академии Кормухиной участников Главного Приключения Года, сказал в пресс-центре НСН программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН пригласил выпускников Академии Кормухиной на Главное Приключение Года.
«Мы в первую очередь сейчас ждем от Академии участников Главного Приключения Года. Мы с удовольствием предоставим площадку нашего фестиваля для выпускников Академии. Если говорить о радио, то там есть какой-то формат, да, а вот наш фестиваль - абсолютно мультиформатный. Там не только рок-музыканты смогут выступить! Представители совершенно иных жанров! Ждем», - отметил Паньков.
«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе
Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН заявила, что молодым музыкантам нужно больше внимания обращать на музыку, а не только на текст, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб, семь пострадали из-за обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
- Сбер оштрафован за введение потребителей в заблуждение
- Кадыров призвал ввести в России военное положение
- Отравительница дочери и троих внуков из Саратова осуждена на 19 лет колонии
- МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
- Умер актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин
- Россия нанесла удары по центрам принятия решений на Украине
- МИД РФ предупредили о жёстком ответе за удар БПЛА по Москве
- Площадь пожара на заводе спирта под Москвой достигла 3,4 тысячи «квадратов». Видео
- Путин: Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru