Выпускники Академии Кормухиной выступят на «Главном Приключении Года»

«Мы в первую очередь сейчас ждем от Академии участников Главного Приключения Года. Мы с удовольствием предоставим площадку нашего фестиваля для выпускников Академии. Если говорить о радио, то там есть какой-то формат, да, а вот наш фестиваль - абсолютно мультиформатный. Там не только рок-музыканты смогут выступить! Представители совершенно иных жанров! Ждем», - отметил Паньков.

«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе

Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН заявила, что молодым музыкантам нужно больше внимания обращать на музыку, а не только на текст, передает «Радиоточка НСН».

