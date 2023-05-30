Кормухина: У молодых артистов хорошие тексты, но плохая музыка

«Ни для кого не секрет, что у нас сейчас в основном идет упор на тексты, а к музыке очень мало претензий. А на самом деле это и есть причина того, что большинство креативной публики, способной не слушать, а слышать, они уходят ушами к зарубежному творчеству, так как оно более качественное и интересное. Важно не просто помочь человеку встать на радио, выступить на фестивале - это все проще простого. Мы идем наощупь. Для нас главное - не выпустить ребят, а создать нашу, русскую, основанную на наших традициях, школу. Наша задача - создать методику обучения», - разъяснила артистка.

По ее словам, молодежи нужно опираться в первую очередь на классику.

«Фредди Меркьюри, например, в колледже переиграл всего Рахманинова. Вот откуда такой мелодизм! Рахманинов - мелодист №1. Мусоргский! Такие гармонии, которые Римскому-Корсакову приходилось адаптировать к привычному слуху публики. Только спустя сто лет, в 90-х, был поставлен «Борис Годунов» в родной оркестровке Мусоргского. Задача нашей академии - вернуть молодежь на эти позиции. Всегда можно от чего-то оттолкнуться. Мы сейчас находимся в пустоте. У нас огромный разрыв между той музыкой, которая всему миру дала толчок и между тем, что происходит сейчас», - отметила певица.

«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе, передает «Радиоточка НСН».

