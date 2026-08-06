«На кону миллионные штрафы!»: Союз потребителей поддержал недовольных концертом Билана
Зрители, которые не смогли увидеть концерт Билана из-за слишком высокой сцены, должны требовать возврат стоимости билета, или в суде получить в три раза больше, сказал в эфире НСН Алексей Койтов.
Организаторы стадионного концерта Димы Билана в Москве должны были предупредить зрителей о проблемах с обзором, заявил в интервью НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Ранее некоторые зрители, пришедшие на концерт Билана на «ВТБ Арене» 31 июля, пожаловались, что из-за высокой сцены-стены на шоу из фан-зоны было практически не видно самого артиста. По данным «Известий», желающие вернуть деньги за билеты начали получать официальные отказы. Койтов объяснил, что в этой ситуации правы зрители, а не организаторы.
«Организаторы в полной уверенности, что они все сделали правильно, и это меня расстраивает, они категорически не правы. Человек, который приходит на концерт, хочет видеть артиста. Когда человек покупает билет в ближайшую к сцене фан-зону, он хочет его видеть близко и за это платит. Всё это вместе формирует содержание этой услуги и ее потребительскую ценность. Например, в театрах, когда есть места с ограниченной видимостью, при продаже билетов предупреждают об этом. Был несколько лет назад прецедент и этот вопрос был урегулирован, по крайней мере, в театральной сфере, а в концертной они почему-то считают себя особенными. Я никаких претензий не имею к творчеству артиста, но какой бы он ни был искусный и известный, это не освобождает его от обязанностей перед своими почитателями, перед потребителями. Если они придумали 6-метровую конструкцию, которая заслоняла обзор, нужно было об этом предупреждать при покупке билетов, а тут никто не предупредил», - пояснил он.
По словам Койтова, если организаторы концерта откажутся возвращать деньги за билеты, их могут ждать миллионные убытки.
«Мы провели свою экспертизу и пришли к однозначному выводу, что тем, у кого обзор был ограничен, была оказана услуга с существенными недостатками. Они вообще не получили то, на что вправе были рассчитывать. Это является основанием для того, чтобы вернуть деньги за билет. Там может быть градация в зависимости от обзора. Люди могут потребовать возврата от половины стоимости билета до 100%, в зависимости от места, где они находились. Дальше им нужно будет доказывать, показывать фотографии: один затылок видел, другой треть тела, третий половину. Если организаторы добровольно не выплатят эти деньги, люди могут пойти в суд и получат в три раза больше. Они получат сверху неустойку за билет, компенсацию морального вреда и судебный штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя. Организаторам это выльется в миллионы рублей», - предупредил собеседник НСН.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «грандиозное шоу» Билана делалось, чтобы его смотрели издалека. По его словам, зрителям не нужно было подходить к сцене, а «можно было просто отодвинуться к трибуне».
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