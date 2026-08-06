Организаторы стадионного концерта Димы Билана в Москве должны были предупредить зрителей о проблемах с обзором, заявил в интервью НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Ранее некоторые зрители, пришедшие на концерт Билана на «ВТБ Арене» 31 июля, пожаловались, что из-за высокой сцены-стены на шоу из фан-зоны было практически не видно самого артиста. По данным «Известий», желающие вернуть деньги за билеты начали получать официальные отказы. Койтов объяснил, что в этой ситуации правы зрители, а не организаторы.