Icegergert признался, что мечтает о дуэте с Полиной Гагариной
Icegergert объяснил спецкору НСН, почему фанаты не услышат на концертах саундтрек к сериалу «Тайный город», а ГРАНЖ заявил, что ему удалось написать песню для проекта лишь с четвертой попытки.
Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) объяснил спецкору НСН, почему не будет исполнять на концертах саундтрек, который написал к сериалу «Тайный город».
Накануне в столице прошла закрытая презентация саундтреков к сериалу «Тайный город». Специально для проекта свои песни также представили Минаева, Лео Канделаки, Kiza и ГРАНЖ. На мероприятии побывал и спецкор НСН.
«Я посмотрел идею проекта, мне очень понравилась, и я решил написать саундтрек. Написание саундтрека к фильму, кстати, ничем не отличается от простого написания песни. Я уже писал саундтрек для сериала "Холоп 3". Нужно просто посмотреть обложку к фильму, каст актеров. По поводу содержания трека мы советовались с командой — текст продуман до мелочей. Я написал его, пока летел в самолете. Трек совсем скоро уже будет в Сети. Исполнять его на сцене я не буду. Только если поклонников проекта будет достаточно среди моей аудитории. Почему? Он просто совсем на другую аудиторию, не для моих фанатов», — отметил он.
Также певец раскрыл, с кем хотел бы записать дуэт.
«Я бы хотел выпустить совместный трек с Полиной Гагариной. Не в курсе, ведет ли моя команда какие-то переговоры с ней. Пока это только моя мечта, но помимо моей мечты есть еще много людей, которые стоят между мной и Полиной Гагариной», — рассказал он.
В свою очередь исполнитель ГРАНЖ (Георгий Русских) раскрыл, что у него получилось написать трек к сериалу только с четвертой попытки.
«Из ТЗ у меня было только создание музыки для боевых сцен и для погонь. Я написал четыре песни и четвертая оказалась удачная, ее и взяли. Но у меня еще два трека в сериале, помимо трека, который я написал специально для "Тайного города". Сложностей не было, но, честно говоря, на четвертом треке я просто уже разозлился и выдал все, что у меня было в душе, в микрофон, так скажем. И все получилось», — подытожил он в разговоре со спецкором НСН.
«Тайный город» — фэнтези‑сериал по циклу романов Вадима Панова. Действие происходит в современной Москве, где бок о бок с обычными людьми веками живут магические кланы (Великие Дома), которые борются за власть. В центре сюжета — парень Артем: он случайно получает магический артефакт и узнает о скрытом мире, а потом невольно оказывается в эпицентре противостояния кланов. В сериале — много магии, интриг и экшена, а в касте — Юлия Пересильд, Милош Бикович, Юрий Колокольников и другие. Премьера «Тайного города» состоится 23 ноября 2026 года.
Ранее Icegergert заявил спецкору НСН, что пошагово идет к сольному концерту в «Лужниках», а пока в его планах собрать 10-15 тысяч зрителей на концерте.
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