Также певец раскрыл, с кем хотел бы записать дуэт.

«Я бы хотел выпустить совместный трек с Полиной Гагариной. Не в курсе, ведет ли моя команда какие-то переговоры с ней. Пока это только моя мечта, но помимо моей мечты есть еще много людей, которые стоят между мной и Полиной Гагариной», — рассказал он.

В свою очередь исполнитель ГРАНЖ (Георгий Русских) раскрыл, что у него получилось написать трек к сериалу только с четвертой попытки.

«Из ТЗ у меня было только создание музыки для боевых сцен и для погонь. Я написал четыре песни и четвертая оказалась удачная, ее и взяли. Но у меня еще два трека в сериале, помимо трека, который я написал специально для "Тайного города". Сложностей не было, но, честно говоря, на четвертом треке я просто уже разозлился и выдал все, что у меня было в душе, в микрофон, так скажем. И все получилось», — подытожил он в разговоре со спецкором НСН.

«Тайный город» — фэнтези‑сериал по циклу романов Вадима Панова. Действие происходит в современной Москве, где бок о бок с обычными людьми веками живут магические кланы (Великие Дома), которые борются за власть. В центре сюжета — парень Артем: он случайно получает магический артефакт и узнает о скрытом мире, а потом невольно оказывается в эпицентре противостояния кланов. В сериале — много магии, интриг и экшена, а в касте — Юлия Пересильд, Милош Бикович, Юрий Колокольников и другие. Премьера «Тайного города» состоится 23 ноября 2026 года.



Ранее Icegergert заявил спецкору НСН, что пошагово идет к сольному концерту в «Лужниках», а пока в его планах собрать 10-15 тысяч зрителей на концерте.

