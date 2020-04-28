Вячеслав Петкун почувствовал себя одиноко на карантине
Лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун рассказал НСН, что уже устал находиться в режиме самоизоляции.
Уже больше месяца в России продолжается режим самоизоляции и как большинство россиян, музыкант, лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун находится на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН он рассказал, что на самоизоляции у него появилось чувство одиночества несмотря на то, что он все время проводит с семьей.
«В самоизоляции у меня появилось ощущение одиночества даже несмотря на то, что я с семьей. Я всегда с удовольствием оставался дома, но теперь я понял на сколько я зависим от того, что я хочу передвигаться куда и когда хочу. Дети учатся онлайн, ну а вечером мы чем-то вместе занимаемся – играем в футбол, читаем книги. На карантине мы записали песню «Уехал автобус» и уже заканчиваем еще одну. Записывать песни на расстоянии нам не сложно, я бы даже сказал удобно. Что касаетеся концертов, онлайнов, у нас их еще не было» - рассказал Вячеслав Петкун
Он также признался, что завести аккаунт в Instagram его уговорил менеджмент, однако следовать проверенным схемам раскрутки он не хочет.
«Меня убедили, что надо завести Instagram, но я все неправильно в нем делаю. Как мне говорят, что мало порнухи у меня в нем», - рассказал музыкант
Ранее, в эфире НСН актер Анатолий Белый рассказал, что на самоизоляции, не выходя из дома участвует в кинопробах, а также записывает сказки.
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