Вячеслав Петкун почувствовал себя одиноко на карантине

«В самоизоляции у меня появилось ощущение одиночества даже несмотря на то, что я с семьей. Я всегда с удовольствием оставался дома, но теперь я понял на сколько я зависим от того, что я хочу передвигаться куда и когда хочу. Дети учатся онлайн, ну а вечером мы чем-то вместе занимаемся – играем в футбол, читаем книги. На карантине мы записали песню «Уехал автобус» и уже заканчиваем еще одну. Записывать песни на расстоянии нам не сложно, я бы даже сказал удобно. Что касаетеся концертов, онлайнов, у нас их еще не было» - рассказал Вячеслав Петкун

Он также признался, что завести аккаунт в Instagram его уговорил менеджмент, однако следовать проверенным схемам раскрутки он не хочет.

«Меня убедили, что надо завести Instagram, но я все неправильно в нем делаю. Как мне говорят, что мало порнухи у меня в нем», - рассказал музыкант

Ранее, в эфире НСН актер Анатолий Белый рассказал, что на самоизоляции, не выходя из дома участвует в кинопробах, а также записывает сказки.

