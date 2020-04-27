Анатолий Белый на самоизоляции читает сказки и конфликтует с самим собой

Артист также отметил, что на самоизоляции он читает сказки и участвует в кинопробах, не выходя при этом из дома.

«Ориентации в пространстве и времени я еще не потерял, активность все равно присутствует даже на самоизоляции. Я участвую в проекте «сказки на дому», это группа в инстаграме, в которую может вступить любой желающий. Там много известных людей читают сказки, моя первая сказка, которую я прочитал была «маленький принц». Также я записываю самопробы в кино, это те же пробы только удаленно, я даже купил разные приспособления для этого: штатив для телефона, световой кольцо и чувствую себя новоиспечённым блогером», - добавил актер.

Ранее в эфире НСН Лидер группы «Нервы», музыкант Евгений Мильковский рассказал, что на самоизоляции приступил к записи нового альбома и уже выпустил две песни в которых признался от усталости одинокого препровождения карантина.

