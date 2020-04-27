Анатолий Белый на самоизоляции читает сказки и конфликтует с самим собой
Актер Анатолий Белый на самоизоляции не выходя из дома участвует в кинопробах.
Уже больше месяца в России продолжается режим самоизоляции и как большинство россиян, актер Анатолий Белый находится на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН он рассказал, что на самоизоляции пробует себя в роли блогера и занимается спортом.
«На самоизоляции я нахожусь дома в своей московской квартире с семьей. Собаки у меня нет, а выгуливать кота как-то неправильно. Но я навострился маленькими перебежками выходить в магазин. Чтобы не набрать лишний вес я выполняю 3 упражнения: отжимаюсь, приседаю и качаю пресс, но заставить это себя делать сложно, порой с собой спорю, конфликтую и один раз даже чуть не подрался», - рассказал Анатолий Белый.
Артист также отметил, что на самоизоляции он читает сказки и участвует в кинопробах, не выходя при этом из дома.
«Ориентации в пространстве и времени я еще не потерял, активность все равно присутствует даже на самоизоляции. Я участвую в проекте «сказки на дому», это группа в инстаграме, в которую может вступить любой желающий. Там много известных людей читают сказки, моя первая сказка, которую я прочитал была «маленький принц». Также я записываю самопробы в кино, это те же пробы только удаленно, я даже купил разные приспособления для этого: штатив для телефона, световой кольцо и чувствую себя новоиспечённым блогером», - добавил актер.
Ранее в эфире НСН Лидер группы «Нервы», музыкант Евгений Мильковский рассказал, что на самоизоляции приступил к записи нового альбома и уже выпустил две песни в которых признался от усталости одинокого препровождения карантина.
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