Шура Би-2 готовит «королевский омлет» в самоизоляции

Как и большинство россиян, солист группы «Би-2» Шура находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Так, в эфире НСН поделился рецептом «королевского омлета», который готовит для своих детей.

«Заставить детей кушать яйца или омлет довольно сложно. И я решил детям рассказать такую историю, что когда-то их папа готовил королевский омлет. Что когда-то я работал в Австралии в ресторане и в один день заходит королева Англии и она попробовала мой омлет и сказала: «Шура поехали со мной в Англию и будь моим личным поваром». После этой истории дети начали употреблять мой омлет чуть ли не каждый день. А рецепт такой: пара яиц, сметана, соль» - рассказал он.

Ранее в эфире НСН солисты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко рассказали, что в условиях самоизоляции предпочитают не скучать, а заниматься музыкальным творчеством.

