Вячеслав Бутусов пообщается с «Познером»
Героем очередного выпуска программы «Познер» станет музыкант Вячеслав Бутусов. На днях артист отпраздновал свое 60-летие. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Бутусова с юбилеем и наградил его церковным орденом Серафима Саровского III степени.
В последнее время Вячеслав Бутусов редко общался с прессой. Интервью с Владимиром Познером станет одним из редких случаев, когда артист пообщается с журналистом. Программа выйдет в эфир 18 октября в 00.10 по московскому времени.
Ранее Бутусов анонсировал выпуск «Авторизованной коллекции» основных альбомов «Наутилуса Помпилиуса».
В них вернутся изъятые по различным причинам треки, а в качестве бонусов будут приложены версии и демо-записи. Кроме студийных альбомов, в коллекцию войдут лучшие живые выступления группы и трибьюты разных лет.
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