Бутусов на 60-летие получил орден от РПЦ

Лидер группы «Наутилус Помпилиус», заслуженный артист России Вячеслав Бутусов отмечает 15 октября 60-летие.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Бутусова с юбилеем и наградил его церковным орденом Серафима Саровского III степени, сообщает РИА Новости.

Бутусов выпустил электронную версию «Гудбай, Америки!»

«Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия», - говорится в поздравлении патриарха.

По его словам «особой признательности» заслуживает участие музыканта в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе под эгидой РПЦ.

В начале октября Бутусов анонсировал выпуск «Авторизованной коллекции» основных альбомов «Наутилуса Помпилиуса».

В них вернутся изъятые по различным причинам треки, а в качестве бонусов будут приложены версии и демо-записи. Кроме студийных альбомов, в коллекцию войдут лучшие живые выступления группы и трибьюты разных лет.

В апреле 2021 года Бутусов и группа «Орден Славы» представила обновленную, электронную версию легендарной песни «Наутилуса» «Гудбай, Америка!»

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ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:День РожденияРок-музыкаВячеслав Бутусов
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