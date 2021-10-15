Бутусов на 60-летие получил орден от РПЦ
Лидер группы «Наутилус Помпилиус», заслуженный артист России Вячеслав Бутусов отмечает 15 октября 60-летие.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Бутусова с юбилеем и наградил его церковным орденом Серафима Саровского III степени, сообщает РИА Новости.
«Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия», - говорится в поздравлении патриарха.
По его словам «особой признательности» заслуживает участие музыканта в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе под эгидой РПЦ.
В начале октября Бутусов анонсировал выпуск «Авторизованной коллекции» основных альбомов «Наутилуса Помпилиуса».
В них вернутся изъятые по различным причинам треки, а в качестве бонусов будут приложены версии и демо-записи. Кроме студийных альбомов, в коллекцию войдут лучшие живые выступления группы и трибьюты разных лет.
В апреле 2021 года Бутусов и группа «Орден Славы» представила обновленную, электронную версию легендарной песни «Наутилуса» «Гудбай, Америка!»
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