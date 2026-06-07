«Самое яркое детское впечатление — это отдых у бабушки в деревне. Это была маленькая станция недалеко от Тюмени. Все самые позитивные детские воспоминания связаны с этой деревней. Она находилась в нескольких километрах от трассы, которую было видно. Здесь, в небольшом сарайчике, у меня был космический аппарат: я нарисовал люки, систему управления и летал в туманность Андромеды», — сказал Самойлов.

По мнению музыканта, для счастливого детства, помимо любви родителей, ребенку важно научиться что-то мастерить.

«Любому ребенку полезно что-то поделать своими руками. Например, свою первую гитару я выпилил сам из доски. А самое главное — это большая любовь от родителей. Это не поощрение всего — это и воспитание, и умение разговаривать с ребенком на равных, понимая, что, хоть это и маленькое существо, но это отдельная живая душа, которая вполне себе самостоятельная, не ругать сильно, а прибегать к другим способам воспитания», — заключил он.

Кроме Вадима Самойлова, в рамках фестиваля «Музыка жизни» выступят Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL. Кроме того, зрители смогут принять участие в играх, мастер-классах и спортивных конкурсах.

Ранее Самойлов заявил, что жизнь — не всегда радостная и светлая вещь, в ней множество трудностей, и сегодня особенно важно протянуть руку помощи тем, кому сложнее, сообщила «Радиоточка НСН».

