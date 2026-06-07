«Летал в туманность Андромеды»: Вадим Самойлов о самом ярком детском впечатлении
Для счастья ребенку необходимы любовь родителей и тяга к творчеству, сказал НСН Вадим Самойлов.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов признался спецкору НСН, что самыми яркими впечатлениями из детства стали «космический аппарат» в деревне у бабушки и первая гитара, которую он сам выпилил из доски.
Посвященный Международному Дню защиты детей Благотворительный фестиваль «Музыка жизни» проходит 7 июня на площадке у Останкинской телебашни при поддержке НАШЕго Радио, Останкинской телебашни и благотворительного фонда «Дорога жизни», подопечным которого перечислят все собранные средства. Участник фестиваля Вадим Самойлов поделился самым ярким впечатлением из детства.
«Самое яркое детское впечатление — это отдых у бабушки в деревне. Это была маленькая станция недалеко от Тюмени. Все самые позитивные детские воспоминания связаны с этой деревней. Она находилась в нескольких километрах от трассы, которую было видно. Здесь, в небольшом сарайчике, у меня был космический аппарат: я нарисовал люки, систему управления и летал в туманность Андромеды», — сказал Самойлов.
По мнению музыканта, для счастливого детства, помимо любви родителей, ребенку важно научиться что-то мастерить.
«Любому ребенку полезно что-то поделать своими руками. Например, свою первую гитару я выпилил сам из доски. А самое главное — это большая любовь от родителей. Это не поощрение всего — это и воспитание, и умение разговаривать с ребенком на равных, понимая, что, хоть это и маленькое существо, но это отдельная живая душа, которая вполне себе самостоятельная, не ругать сильно, а прибегать к другим способам воспитания», — заключил он.
Кроме Вадима Самойлова, в рамках фестиваля «Музыка жизни» выступят Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL. Кроме того, зрители смогут принять участие в играх, мастер-классах и спортивных конкурсах.
Ранее Самойлов заявил, что жизнь — не всегда радостная и светлая вещь, в ней множество трудностей, и сегодня особенно важно протянуть руку помощи тем, кому сложнее, сообщила «Радиоточка НСН».
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