«Всё прекрасно!» Кортнев поделился настроением в свой день рождения

Музыкант рассказал о творческих планах на ближайшие месяцы.

Музыкант, актёр, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев сегодня отмечает свой 55-й день рождения. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкант рассказал, что все праздничные мероприятия планирует провести в ноябре.

Кортнев пожелал россиянам много улыбок в 2021 году
«Всё прекрасно! Сейчас я пока не праздную. Сегодня мы соберемся с самыми близкими друзьями и родственниками, а какие-то большие праздники будем устраивать уже в ноябре. Так получилось, так удобнее. Сегодня у меня никаких торжеств не происходит. Ближайшие публичные концерты будут в конце ноября в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Но еще нескоро, мы сейчас готовим новую программу, репетируем, поэтому пока не концертируем», - отметил бессменный лидер коллектива «Несчастный случай».

С 20 по 22 августа Алексей Кортнев с проектом «Нес'jazz'ный случай» выступил на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: НАШЕ Радио
ТЕГИ:День РожденияМузыкантыРок-музыкаНесчастный СлучайАлексей Кортнев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры