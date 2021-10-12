«Всё прекрасно!» Кортнев поделился настроением в свой день рождения
12 октября 202119:01
Любовь Дурынина
Музыкант рассказал о творческих планах на ближайшие месяцы.
Музыкант, актёр, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев сегодня отмечает свой 55-й день рождения. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкант рассказал, что все праздничные мероприятия планирует провести в ноябре.
«Всё прекрасно! Сейчас я пока не праздную. Сегодня мы соберемся с самыми близкими друзьями и родственниками, а какие-то большие праздники будем устраивать уже в ноябре. Так получилось, так удобнее. Сегодня у меня никаких торжеств не происходит. Ближайшие публичные концерты будут в конце ноября в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Но еще нескоро, мы сейчас готовим новую программу, репетируем, поэтому пока не концертируем», - отметил бессменный лидер коллектива «Несчастный случай».
С 20 по 22 августа Алексей Кортнев с проектом «Нес'jazz'ный случай» выступил на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
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12 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru