«Чиж & Co» и Алексей Кортнев выступили на фестивале Koktebel Jazz Party

При этом он поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова за разрешение провести фестиваль в этом году.

В числе участников фестиваля были как российские, так и зарубежные звезды. Koktebel Jazz Party открыл старейший российский джазовый коллектив «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

На сцену также выходили Алексей Кортнев с проектом «Нес'jazz'ный случай», группа из Лос-Анджелеса Sasha's Block, джазовый гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка, участница шоу «Голос» Мариам Мерабова, пианист и композитор Мэтью Ли со своим коллективом и многие другие.