«Чиж & Co» и Алексей Кортнев выступили на фестивале Koktebel Jazz Party
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party прошел в Крыму с 20 по 22 августа при строгом соблюдении антиковидных мер и музыкальной поддержке Радио JAZZ 89.1 FM.
«Мы продолжаем наш полет. Приходите на следующий год, надеюсь, что он будет легче с COVID, но даже если нет, то у нас есть опыт этого года, который является залогом того, что двадцатый фестиваль в следующем году будет. Это вторая половина августа. Мы пока не решили, какие это числа – там два последних уикенда. Будем рулить», - сказал со сцены фестиваля его основатель Дмитрий Киселев.
При этом он поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова за разрешение провести фестиваль в этом году.
В числе участников фестиваля были как российские, так и зарубежные звезды. Koktebel Jazz Party открыл старейший российский джазовый коллектив «Уральский диксиленд Игоря Бурко».
На сцену также выходили Алексей Кортнев с проектом «Нес'jazz'ный случай», группа из Лос-Анджелеса Sasha's Block, джазовый гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка, участница шоу «Голос» Мариам Мерабова, пианист и композитор Мэтью Ли со своим коллективом и многие другие.
Группа «Чиж & Co», выступление который закрывало программу фестиваля, исполнила свои «золотые хиты», в числе которых, в частности, были «Hoochie Coochie Man», «Дополнительный 38-й», «О любви» и «Вечная молодость».
Как отметили в оргкомитете Koktebel Jazz Party, артисты, гости, персонал и представители СМИ, работавшие на фестивале, предоставляли сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
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