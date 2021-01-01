Кортнев пожелал россиянам много улыбок в 2021 году

Лидер группы «Несчастный случай» в эфире НСН поздравил слушателей с наступившим Новым годом.

Новый, 2021 год должен принести всем больше радости и веселья, чем «несчастливый» 2020-й, заявил в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

«Хочу поздравить вас с наступившим Новым годом! Я уверен, что, так или иначе, жизнь наша налаживается и в наступившем 2021 году станет лучше. Есть же в этом какая-то символика: XXI век, 21-й год. Наверное, это не случайное совпадение, и оно принесёт нам много счастья, радости и гораздо больше веселья, чем было в прошлом, довольно несчастливом году. Желаю вам много хорошей музыки, много улыбок. И пусть время от времени вас радует, в том числе, музыка ансамбля "Несчастный случай". С Новым годом, друзья!» - обратился он к россиянам.

Ранее Кортнев в эфире НСН выступил против новогодних «огоньков».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Уткин
ТЕГИ:ПоздравлениеНовый ГодНесчастный СлучайАлексей Кортнев
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