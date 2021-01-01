Кортнев пожелал россиянам много улыбок в 2021 году
Лидер группы «Несчастный случай» в эфире НСН поздравил слушателей с наступившим Новым годом.
Новый, 2021 год должен принести всем больше радости и веселья, чем «несчастливый» 2020-й, заявил в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
«Хочу поздравить вас с наступившим Новым годом! Я уверен, что, так или иначе, жизнь наша налаживается и в наступившем 2021 году станет лучше. Есть же в этом какая-то символика: XXI век, 21-й год. Наверное, это не случайное совпадение, и оно принесёт нам много счастья, радости и гораздо больше веселья, чем было в прошлом, довольно несчастливом году. Желаю вам много хорошей музыки, много улыбок. И пусть время от времени вас радует, в том числе, музыка ансамбля "Несчастный случай". С Новым годом, друзья!» - обратился он к россиянам.
Ранее Кортнев в эфире НСН выступил против новогодних «огоньков».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+27 747 / сут.
Умерли
57 019+593 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+28 922 / сут.
- Путин выступил с самым длинным за 20 лет новогодним обращением
- Стало известно, кто ответственен за взрыв автобуса в Сирии
- Стоимость бензина в 2020 году в России увеличилась на 2,6%
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 692 тыс.
- Великобритания обновила рекорд по числу новых заражений COVID за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru