Кортнев пожелал россиянам много улыбок в 2021 году

Новый, 2021 год должен принести всем больше радости и веселья, чем «несчастливый» 2020-й, заявил в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

«Хочу поздравить вас с наступившим Новым годом! Я уверен, что, так или иначе, жизнь наша налаживается и в наступившем 2021 году станет лучше. Есть же в этом какая-то символика: XXI век, 21-й год. Наверное, это не случайное совпадение, и оно принесёт нам много счастья, радости и гораздо больше веселья, чем было в прошлом, довольно несчастливом году. Желаю вам много хорошей музыки, много улыбок. И пусть время от времени вас радует, в том числе, музыка ансамбля "Несчастный случай". С Новым годом, друзья!» - обратился он к россиянам.



Ранее Кортнев в эфире НСН выступил против новогодних «огоньков».

