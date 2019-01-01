«Всё идёт по плану!» - с таким припевом вышел новый клип «Ленинграда»

Группировка "Ленинград" выполняет ранее данное обещание до того, как распуститься в очередной раз, предоставить поклонникам ряд новых песен и видео, пишет «Российская газета».

На официальном канале коллектива вышел новый клип на песню «Кабриолет», главной героиней которого стала телеведущая Алла Михеева. Согласно сценарию клипа, она стала невестой Шнурова, которая мчится к нему по Васильевскому острову через недостроенный мост.

Режиссером видео выступила лауреат нескольких кинопремий Анна Пармас, делавшая "Осторожно, модерн!".

Ранее НСН сообщила , что Барецкий собрался стать новым вокалистом «Ленинграда», но в самой группировке этому очень удивились.

По словам Барецкого, основой репертуара обновленного «Ленинграда» станут его песни.

«У меня много песен, будем записывать. Я предлагал свои песни Шнурову, но он сам очень плодовитый, сказал: «Оставь песни, они пойдут в новый проект». У меня все в тематике, в духе старого "Ленинграда": много мата, много бытовухи. Шнурову всегда нравились мои песни. Я - единственный автор, у которого Шнуров взял две песни на распев. Это "Кредит" и "Небесный теннис"», - напомнил он.