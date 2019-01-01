«Всё идёт по плану!» - с таким припевом вышел новый клип «Ленинграда»
Группировка "Ленинград" выполняет ранее данное обещание до того, как распуститься в очередной раз, предоставить поклонникам ряд новых песен и видео, пишет «Российская газета».
На официальном канале коллектива вышел новый клип на песню «Кабриолет», главной героиней которого стала телеведущая Алла Михеева. Согласно сценарию клипа, она стала невестой Шнурова, которая мчится к нему по Васильевскому острову через недостроенный мост.
Режиссером видео выступила лауреат нескольких кинопремий Анна Пармас, делавшая "Осторожно, модерн!".
Ранее НСН сообщила , что Барецкий собрался стать новым вокалистом «Ленинграда», но в самой группировке этому очень удивились.
По словам Барецкого, основой репертуара обновленного «Ленинграда» станут его песни.
«У меня много песен, будем записывать. Я предлагал свои песни Шнурову, но он сам очень плодовитый, сказал: «Оставь песни, они пойдут в новый проект». У меня все в тематике, в духе старого "Ленинграда": много мата, много бытовухи. Шнурову всегда нравились мои песни. Я - единственный автор, у которого Шнуров взял две песни на распев. Это "Кредит" и "Небесный теннис"», - напомнил он.
Барецкий заявил, что не допустит роспуска группы.
«"Ленинград" решили не хоронить. Будет "Ленинград" с новым вокалистом – со мной. Шнуров останется руководителем группы. Мы давно эту идею обдумывали. Сначала мы хотели "Новый Ленинград" - я ему предлагал. Он отказался. Сказал, что "Новый Ленинград" надо раскручивать. И решили оставить "Ленинград", но уже со мной как вокалистом. Шнуров добро дал, все», - сказал Барецкий.
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