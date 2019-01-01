Музыка

Барецкий собрался стать новым вокалистом «Ленинграда». В группировке очень удивились

16 мая19:45
Георгий Гагарин

О планах «возродить» «Ленинград» в эфире НСН рассказал сам Барецкий.

Несмотря на заявление Сергея Шнурова о прекращении деятельности группы «Ленинград» после предстоящего прощального тура, коллектив продолжит выступать, однако сменит вокалиста. Вместо Шнурова им станет шоумен и музыкант Стас Барецкий, ранее уже сотрудничавший с группой. Об этом НСН сообщил сам Барецкий.

«"Ленинград" решили не хоронить. Будет "Ленинград" с новым вокалистом – со мной. Шнуров останется руководителем группы. Мы давно эту идею обдумывали. Сначала мы хотели "Новый Ленинград" - я ему предлагал. Он отказался. Сказал, что "Новый Ленинград" надо раскручивать. И решили оставить "Ленинград", но уже со мной как вокалистом. Шнуров добро дал, все», - сказал он.

По словам Барецкого, основой репертуара обновленного «Ленинграда» станут его песни.

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«У меня много песен, будем записывать. Я предлагал свои песни Шнурову, но он сам очень плодовитый, сказал: «Оставь песни, они пойдут в новый проект». У меня все в тематике, в духе старого "Ленинграда": много мата, много бытовухи. Шнурову всегда нравились мои песни. Я - единственный автор, у которого Шнуров взял две песни на распев. Это "Кредит" и "Небесный теннис"», - напомнил он.

Также шоумен пообещал изменить подход к подбору участников группы. «Ни одну вокалистку я туда возвращать не буду. Женщины испортили коллектив! Я Сереге это давно говорил. Будут панки, отморозки, будут голыми жопами на сцене трясти, яйцами, не побоюсь этого слова, бухать, и все такое. Потому что "Ленинград»" нужно возродить именно в том былом величии», - подчеркнул Барецкий.

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин не смог подтвердить НСН информацию о смене вокалиста.

«Первый раз слышу об этом. На правду это не похоже», - отметил он.

По словам, собеседника НСН, о том, что будет с «Ленинградом» после анонсированного прощального тура, пока рано говорить.

«Это будет еще не так скоро. До конца года мы планируем функционировать в нормальном режиме. Что будет после, пока трудно сказать», - заключил Гугучкин.

Стас Барецкий входил в концертный состав группы «Ленинград» во время записи альбома «Хлеб» (2005). Он также выступил соавтором двух песен – «Кредит» и «Небесный теннис».

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ФОТО: https://vk.com/stasbareckiy
ТЕГИ:ЛенинградСтас БарецкийСергей Шнуров

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