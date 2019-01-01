Шнуров назвал сумму воссоединения группировки «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур станет для неё последним, но на отдельные концерты коллектив ещё может собраться, сообщает ТАСС. В качестве весомого аргумента для этого Шнуров назвал сумму, за которую группу вновь готова выйти на сцену: «Начиная от 300 тысяч долларов».

Ранее лидер «Ленинграда» объявил, что стадионный тур с посещением девяти городов станет последним для коллектива.

Ранее Виталий Милонов в интервью НСН разъяснил, почему Комитет Госдумы по культуре позвал на должность Сергея Шнурова.

«Его ради того и пускали туда, чтобы руководство комитета поднабрало веса в этих кругах. Что он относится к членам совета, как к маразматикам, это характеризует его отношение к включению в совет. Безусловно, это неподобающие события в Госдуме. Мы очень много говорим о каких-то одиозных вещах, которые происходят у депутатов. Мне кажется, одно из одиозных событий – это вот это», - отметил Милонов.

Парламентарий назвал Шнурова «свадебным генералом», которого Комитет по культуре в случае необходимости вытащит, как козырь, из рукава.

