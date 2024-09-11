«Встретимся в лучшей жизни»: Орбакайте о последнем концерте в России

Певица Кристина Орбакайте сообщила, что ее мартовский концерт в Санкт-Петербурге стал «заключительным» выступлением в России до «лучшей жизни».

«В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны, мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше проехаться по России. Я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сказала Орбакайте в интервью RTVI.