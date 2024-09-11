«Встретимся в лучшей жизни»: Орбакайте о последнем концерте в России
Певица Кристина Орбакайте сообщила, что ее мартовский концерт в Санкт-Петербурге стал «заключительным» выступлением в России до «лучшей жизни».
«В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны, мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше проехаться по России. Я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сказала Орбакайте в интервью RTVI.
Дочь Аллы Пугачевой также заверила, что игнорирует хейтеров.
3 марта 2024 года Орбакайте выступила в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Во время концерта певица споткнулась и упала на сцену. После этого СМИ сообщали о намерении Орбакайте выступить в Кремле 1 июня, но эта информация не подтвердилась, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru