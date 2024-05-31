Алла Пугачева представила новую песню «Не высовывайся, дочка»

Героиня нового произведения обращается к своей дочери и призывает её «посидеть в уголочке, где не клюют моральные уроды»

«Время-то сейчас какое, надо дочка переждать, общество совсем больное, что же с них, убогих, взять?», - поёт Пугачёва от имени матери, на что наследница отвечает ей, что «не может оставаться в стороне, жить без правды и притворяться».

Ранее Пугачева в беседе с музыкальным критиком Артемием Троицким (признан в РФ иноагентом) заявила, что её не беспокоит возможное внесение в список иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».