Алла Пугачева представила новую песню «Не высовывайся, дочка»
Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала на музыкальных стриминговых площадках новую песню «Не высовывайся, дочка».
Героиня нового произведения обращается к своей дочери и призывает её «посидеть в уголочке, где не клюют моральные уроды»
«Время-то сейчас какое, надо дочка переждать, общество совсем больное, что же с них, убогих, взять?», - поёт Пугачёва от имени матери, на что наследница отвечает ей, что «не может оставаться в стороне, жить без правды и притворяться».
Ранее Пугачева в беседе с музыкальным критиком Артемием Троицким (признан в РФ иноагентом) заявила, что её не беспокоит возможное внесение в список иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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