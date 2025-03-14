«Вслушивалась в тишину»: Губайдулину назвали творцом «неслыханных музыкальных миров»
У музыкального мира займет много времени осознание масштаба личности Софии Губайдулиной, так как она была абсолютным новатором, заявил НСН Артем Варгафтик.
София Губайдулина была тем человеком, кто шел наперекор традициям и создавал свою уникальную музыку, которую до нее никто не делал. Об этом в беседе с НСН рассказал музыкальный критик, музыкант Артем Варгафтик.
13 марта на 94-ом году жизни умерла всемирно известный композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина, сообщила мэрия Казани. За свою жизнь она написала музыку к 25 фильмам, самые известные: «Вертикаль», «Маугли», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Крейцеровая соната», «Человек и его птица» и другие. Также известно, что с 1991 года она проживала в Германии. Варгафтик отметил, что гениальность композитора начали понимать только с началом XXI века.
«София Губайдулина всю жизнь шла наперекор традициям. За все время ее работы она создавала новые, никогда в жизни никем не выдуманные, невообразимые музыкальные миры. В этом заключалась ее миссия. Она и такие авторы, как Альфред Шнитке, Эдисон Денисов при советской власти никакой официальной поддержкой или любовью ни со стороны государства, ни со стороны публики не пользовались, потому что шли своим путем, не совпадающим с линией развития советского искусства. Когда наступила новая эпоха, оказалось, что эти люди создали невероятный прорыв в будущее», - рассказал он.
По словам музыкального критика, Губайдулина, сочиняя музыку, использовала уникальные технические приемы, а также всегда работала в абсолютной тишине.
«София Асгатовна своим фантастически острым и тонким слухом вслушивалась в тишину, из которой рождались абсолютно невероятные вещи. Она и способы исполнения своей музыки на инструментах изобретала такие, которыми раньше никто никогда не пользовался. Таких вещей от виолончелистов никто никогда не просил. Вплоть до использования, например, швейных наперстков, благодаря чему возникал уникальный звук. Она никогда не спешила, не ставила изобретательство на поток. Всегда очень тщательно и долго, в полной тишине работала над произведением. Есть, конечно, узнаваемые признаки, по которым сразу можно сказать, что это звучит Губайдулина, но все ее произведения разные», - поделился он.
Говоря о личных качествах композитора, Варгафтик отметил, что Губайдулина была открыта и общительна только в том случае, если речь шла о музыке и возможности поделиться опытом.
«Легкости на подъем и погруженности в себя в Софии Асгатовне было ровно поровну. Она необычайно охотно общалась с людьми, которым было интересно с ней поговорить про музыку и очень не любила разговаривать про все остальное. Она действительно обладала фантастическим багажом знаний. Многие люди воспринимают ее произведения, как некий случайный набор звуков или легкий полет фантазии. Нет, это тончайшим и точнейшим образом рассчитанный нотный текст, в котором каждая мелочь, каждая пауза, должны быть точно на своих местах. Она была невероятно требовательна, но исключительно вежлива. Я думаю, что достаточно много времени займет у музыкального мира просто осознание и освоение масштаба этой личности и масштаба этого наследия», - подытожил он.
По данным СМИ, причиной смерти композитора стала острая сердечная недостаточность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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