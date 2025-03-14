«Вслушивалась в тишину»: Губайдулину назвали творцом «неслыханных музыкальных миров»

«София Губайдулина всю жизнь шла наперекор традициям. За все время ее работы она создавала новые, никогда в жизни никем не выдуманные, невообразимые музыкальные миры. В этом заключалась ее миссия. Она и такие авторы, как Альфред Шнитке, Эдисон Денисов при советской власти никакой официальной поддержкой или любовью ни со стороны государства, ни со стороны публики не пользовались, потому что шли своим путем, не совпадающим с линией развития советского искусства. Когда наступила новая эпоха, оказалось, что эти люди создали невероятный прорыв в будущее», - рассказал он.

По словам музыкального критика, Губайдулина, сочиняя музыку, использовала уникальные технические приемы, а также всегда работала в абсолютной тишине.

«София Асгатовна своим фантастически острым и тонким слухом вслушивалась в тишину, из которой рождались абсолютно невероятные вещи. Она и способы исполнения своей музыки на инструментах изобретала такие, которыми раньше никто никогда не пользовался. Таких вещей от виолончелистов никто никогда не просил. Вплоть до использования, например, швейных наперстков, благодаря чему возникал уникальный звук. Она никогда не спешила, не ставила изобретательство на поток. Всегда очень тщательно и долго, в полной тишине работала над произведением. Есть, конечно, узнаваемые признаки, по которым сразу можно сказать, что это звучит Губайдулина, но все ее произведения разные», - поделился он.