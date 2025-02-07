Умер известный музыкант Борис Печерский

О смерти музыканта сообщили в департаменте музыкального искусства ИКИ МГПУ, где выразили искренние соболезнования его семье и близким.

Борис Печерский родился в Одессе 24 сентября 1938 года. В 1962 году он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, после чего, здесь же, аспирантуру.

Печерский неоднократно становился лауреатом множества международных конкурсов. Также он является автором многочисленных сочинений и более 100 публикаций научно-методического и творческого характера.

В 2013 году Печерский был награждён Золотой медалью Московского союза композиторов «За содружество, за вклад в развитие и пропаганду современной музыки».

Ранее в возрасте 85 лет умер известный французский режиссер, сценарист, актер и писатель Бертран Блие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

