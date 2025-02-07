Умер известный музыкант Борис Печерский
Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов, председатель творческой секции композиторов Москвы по музыке для детей и юношества, педагог Борис Печерский умер 6 февраля в возрасте 86 лет.
О смерти музыканта сообщили в департаменте музыкального искусства ИКИ МГПУ, где выразили искренние соболезнования его семье и близким.
Борис Печерский родился в Одессе 24 сентября 1938 года. В 1962 году он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, после чего, здесь же, аспирантуру.
Печерский неоднократно становился лауреатом множества международных конкурсов. Также он является автором многочисленных сочинений и более 100 публикаций научно-методического и творческого характера.
В 2013 году Печерский был награждён Золотой медалью Московского союза композиторов «За содружество, за вклад в развитие и пропаганду современной музыки».
Ранее в возрасте 85 лет умер известный французский режиссер, сценарист, актер и писатель Бертран Блие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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