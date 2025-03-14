«Гости из Кубы и США»: Бутман о «Триумфе джаза» и отмене музыкантов «из-за России»

Как добавил джазмен, участие в фестивале примут и видные зарубежные артисты.

«Выступит гость из Кубы, блестящий пианист Роберто Фонсека со своим ансамблем, будут кубинские ритмы во всей красе. Несмотря на все сложности к нам приезжают и лучшие силы американского джаза. В этот раз будет Алекс Хан и Ричи Гудс, международный состав дополнит Олег и Наталья Бутман. После Москвы выступим в Санкт-Петербурге, к нам присоединится великолепный Валерий Сюткин. В Туле к нам присоединится замечательная певица Фантине», - рассказал музыкант.

По словам собеседника НСН, многие музыканты, известные во всем мире, сегодня хотели бы выступать в России, однако не у всех есть такая возможность.

«Мы пригласили артистов из Индии, Таиланда и Турции на Московский международный джазовый фестиваль. Так что столичный зритель еще увидит лучших представителей тайского джаза, индийских музыкантов, наших друзей из Турции. Некоторые величайшие музыканты тоже хотели бы приехать, но, к сожалению, после выступлений в России наши коллеги в Европе отменяют им концерты. Удивительное рядом: джазовые музыканты, которые всегда были единым целым, боролись за свое непростое искусство, вдруг стали политику ставить выше свободы джаза. Кто-то не боится. Уверен, потом артисты, которые сегодня испугались, будут об этом жалеть, но мы их простим», - пояснил Бутман.

Московский международный джазовый фестиваль пройдет в столице с 9 по 15 июня. Площадками для выступления джазовых артистов станут Концертном зале им. П.И.Чайковского, сад «Эрмитаж», парки «Зарядье» и «Музеон», и ВДНХ, передает «Радиоточка НСН».

