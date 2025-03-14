«Гости из Кубы и США»: Бутман о «Триумфе джаза» и отмене музыкантов «из-за России»
Даже ведущие джазмены сегодня могут столкнуться с отменой концертов в Европе после выступления в России, рассказал НСН Игорь Бутман.
В программе международного фестиваля «Триумф джаза», который пройдет в марте, заявлены, как ведущие российские джазовые музыканты, так и зарубежные артисты, которые не боятся выступать в России, несмотря на угрозу отмены концертов в Европе, заявил в интервью НСН известный джазмен, народный артист России Игорь Бутман.
С 14 по 18 марта состоится международный фестиваль «Триумф джаза», который в 2025 году отмечает 25-летний юбилей. Концерты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Бутман, как основатель и художественный руководитель фестиваля, рассказал, что музыканты подготовили для зрителей множество сюрпризов.
«Мой оркестр выступает одним из хэдлайнеров, представим знаменитую симфоническую сказку "Петя и Волк" Сергея Прокофьева в джазовой обработке Кристины Крит. Также покажем замечательную композицию "Русь", основанную на музыке Александра Бородина. Сюрприз для фестиваля подготовили Сергей Мазаев и его квинтет. Коллектив поет хиты, играет джаз и классику на кларнете. Услышат зрители и Варвару Убель, юную звезду российского джаза, победительницу проекта "Ну-ка все вместе"», - уточнил он.
Как добавил джазмен, участие в фестивале примут и видные зарубежные артисты.
«Выступит гость из Кубы, блестящий пианист Роберто Фонсека со своим ансамблем, будут кубинские ритмы во всей красе. Несмотря на все сложности к нам приезжают и лучшие силы американского джаза. В этот раз будет Алекс Хан и Ричи Гудс, международный состав дополнит Олег и Наталья Бутман. После Москвы выступим в Санкт-Петербурге, к нам присоединится великолепный Валерий Сюткин. В Туле к нам присоединится замечательная певица Фантине», - рассказал музыкант.
По словам собеседника НСН, многие музыканты, известные во всем мире, сегодня хотели бы выступать в России, однако не у всех есть такая возможность.
«Мы пригласили артистов из Индии, Таиланда и Турции на Московский международный джазовый фестиваль. Так что столичный зритель еще увидит лучших представителей тайского джаза, индийских музыкантов, наших друзей из Турции. Некоторые величайшие музыканты тоже хотели бы приехать, но, к сожалению, после выступлений в России наши коллеги в Европе отменяют им концерты. Удивительное рядом: джазовые музыканты, которые всегда были единым целым, боролись за свое непростое искусство, вдруг стали политику ставить выше свободы джаза. Кто-то не боится. Уверен, потом артисты, которые сегодня испугались, будут об этом жалеть, но мы их простим», - пояснил Бутман.
Московский международный джазовый фестиваль пройдет в столице с 9 по 15 июня. Площадками для выступления джазовых артистов станут Концертном зале им. П.И.Чайковского, сад «Эрмитаж», парки «Зарядье» и «Музеон», и ВДНХ, передает «Радиоточка НСН».
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