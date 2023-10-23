«Всех нас переживет»: Маргулис поспорил с Князевым из-за «непопулярности» рока

Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев заявил, что и в России, и в мире, снизился спрос на рок-музыку. Он предположил, что причиной является «вседоступность, а также развитие цифрового мира», из-за чего люди оказались перекормлены и их стало «сложнее зацепить». Маргулис поспорил с Князевым и выразил уверенность, что рок-музыка переживет всех нас.

«В мире ничего не меняется: рок-н-ролл хоронят уже несколько десятилетий, а он все живет и живет. Я думаю, что проблема в том, что мы стареем, и поклонники наши стареют, и музыка наша стареет, и поэтому мы все время бурчим, что рок-н-ролл никому не нужен и никто не ходит на концерты. У молодняка совершенно все по-другому: они играют свой рок-н-ролл, у них своя публика, но через какое-то количество лет будет то же самое, что и у нас – они будут хоронить рок, появится какая-то молодежь. Это как гаджет: он обновился, и обновилось абсолютно все. Рок-н-ролл жив, будет жить и нас всех переживет», - сказал собеседник НСН.

Ранее рок-группа «Аффинаж» выпустила новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью». Пластинка доступна на стриминговых платформах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

