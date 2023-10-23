Лидер группы «КняZz» заявил об снижении спроса на рок-музыку
Лидер группы «КняZz» Андрей Князев заявил, что и в России, и в мире, снизился спрос на рок-музыку, сообщает Газета.Ru.
Он предположил, что причиной является «вседоступность, а также развитие цифрового мира», в результате чего люди оказались перекормлены и их стало «сложнее зацепить».
«Спроса на рок-музыку меньше — и поэтому меньше исполнителей. У авторов нет идей, креатива», — отметил Князев.
Также музыкант, который является одним из основателей и экс-вокалистом панк-рок-группы «Король и Шут» указал, что рад новому витку популярности коллектива на фоне выхода одноимённого сериала.
Ранее рок-группа «Аффинаж» выпустила новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью». Пластинка доступна на стриминговых платформах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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