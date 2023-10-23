Лидер группы «КняZz» заявил об снижении спроса на рок-музыку

Он предположил, что причиной является «вседоступность, а также развитие цифрового мира», в результате чего люди оказались перекормлены и их стало «сложнее зацепить».

«Спроса на рок-музыку меньше — и поэтому меньше исполнителей. У авторов нет идей, креатива», — отметил Князев.

Также музыкант, который является одним из основателей и экс-вокалистом панк-рок-группы «Король и Шут» указал, что рад новому витку популярности коллектива на фоне выхода одноимённого сериала.

Ранее рок-группа «Аффинаж» выпустила новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью». Пластинка доступна на стриминговых платформах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

