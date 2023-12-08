«Все к лучшему!»: Кортнев о концертах в Москве и «Квартете И»

Алексей Кортнев в интервью НСН объяснил разрыв с «Квартетом И» тем, что «все немножко подустали друг от друга», а также подтвердил, что «Несчастный случай» будет выступать на московских площадках.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью НСН рассказал о концертных планах и прояснил ситуацию с сотрудничеством с «Квартетом И».

9 декабря Кортнев выступит в Москве вместе с Дмитрием Чувелёвым в составе коллектива «НеЧастый Случай». При этом концерт «Несчастного Случая», запланированный на 16 ноября в столичном «Крокус Сити Холл» был отменен.

«Нечастый и Несчастный»: Алексей Кортнев в выходные выступит в Москве
«Концерт в "Крокусе" был отменен полтора года назад, Здесь все совершенно понятно, его не будет. При этом мы, конечно, планируем выступать с "Несчастным Случаем" в Москве, следите за афишами, все будет объявлено. Бывают и клубы и стадионы, просто "НеЧастый Случай" это дуэт, маленький камерный состав, поэтому мы играем камерный концерт. Будут ли в связи с этим провокации? Не знаю, по этому поводу ничего сказать не могу, это не от меня зависит», - сказал музыкант.

В конце ноября Кортнев в составе дуэта «Частный случай» с Сергеем Чекрыжовым выступил с концертами на Кипре, в Черногории, Сербии и Болгарии. Он рассказал об этом турне и объяснил, как появились «Частный» и «НеЧастый» случаи.

«Выступления прошли хорошо. Четыре страны за четыре дня? Это нормально и достаточно привычно, многие музыканты живут в таком режиме, за долгие годы можно было привыкнуть к подобному гастрольному графику. Так что все в порядке. Это так называемые сайд-проекты, дуэты с разными музыкантами из большой группы "Несчастного случая". Мы начали это делать десяток лет назад, когда поняли, что иногда интересно сыграть песни из своего репертуара в другом звучании, камерном, под гитару и аккордеон, например, или под две гитары. Так появились "ответвления" от основного рода деятельности», - отметил Кортнев.
От доносов до Европы: «Квартет И» вслед за «Крокусом» отменил Кортнева

Он также подтвердил информацию, что «Несчастный случай больше не будет участвовать в спектакле «Квартета И» «День радио».

«Да, правда. Просто за 10 лет все друг друга подустали немножко. Все к лучшему», - заключил собеседник НСН.

Ранее группа ДДТ анонсировала большой концерт в столице Болгарии, Софии 7 января 2024 года. Кроме того, группа Юрия Шевчука выступит 6 января в Тель-Авиве и 10 января в Белграде, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:КонцертНесчастный СлучайАлексей Кортнев

Горячие новости

Все новости

партнеры