«Все к лучшему!»: Кортнев о концертах в Москве и «Квартете И»

Он также подтвердил информацию, что «Несчастный случай больше не будет участвовать в спектакле «Квартета И» «День радио».

«Да, правда. Просто за 10 лет все друг друга подустали немножко. Все к лучшему», - заключил собеседник НСН.

Ранее группа ДДТ анонсировала большой концерт в столице Болгарии, Софии 7 января 2024 года. Кроме того, группа Юрия Шевчука выступит 6 января в Тель-Авиве и 10 января в Белграде, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



