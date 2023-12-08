«Нечастый и Несчастный»: Алексей Кортнев в выходные выступит в Москве
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев планирует выступить в Москве 9 декабря.
Как отмечается в соцсетях группы, выступление состоится в одном из столичных пивных ресторанов. При этом Кортнев выступит вместе с Дмитрием Чувелёвым в составе коллектива «НеЧастый Случай».
На сайте заведения также анонсируется концерт Кортнева и Чувелёва.
Ранее у Кортнева возникли проблемы с концертами в России после жалоб ряда активистов. В частности, 16 ноября был отменен московский концерт «Несчастного случая» в «Крокус Сити Холл», приуроченный к 40-летию группы. На этом фоне Кортнев в составе дуэта «Частный случай» с Сергеем Чекрыжовым выступил с 17 по 20 ноября с концертами на Кипре, в Черногории, Сербии и Болгарии. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
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