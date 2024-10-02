«Стали каверами»: Гитарист «Чайфа» не увидел смысла в возрождении рок-клубов

По его словам, сейчас мир находится в стадии перестройки, в музыке одна коммерция и каждый сам за себя.



«Молодым музыкантам помогать надо, понятное дело, но как? Просто объединять их в какие-то клубы бессмысленно. Сейчас кругом одна коммерция, раньше все было по-другому. Тогда не было ни телефонов, ни почты, рок-клуб был менеджерским пунктом, где сидели люди, что-то решали, планировали концерты. Была какая-то общность, а сейчас каждый сам за себя. У меня, например, сын играет в группе, они там что-то записывают, играют, дубасят, но кому это нужно? Это как в трубу орать: орешь, орешь, эхо красивое. Я пессимистично смотрю на помощь молодым группам, потому что сейчас трудное время, мир находится в стадии перестройки», - отметил музыкант.

Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» признался, что мало кто из питерских рокеров может дотянуться до таких легендарных выходцев из Ленинградского рок-клуба, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «ДДТ», «Телевизор», «Пикник».

