«Стали каверами»: Гитарист «Чайфа» не увидел смысла в возрождении рок-клубов
Раньше рок-клубы были менеджерскими пунктами, была какая-то общность, а сейчас каждый сам для себя, сказал НСН Владимир Бегунов.
Раньше рок-клубы выполняли те функции, которые сейчас возложены на директоров и менеджеров музыкальных групп, так что идея их возрождения утратила актуальность, сказал в эфире НСН гитарист уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.
Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов хотел бы перезапустить Свердловский рок-клуб. По его словам, это станет лучшим подарком на 40-летний юбилей рок-клуба. Бегунов отметил, что сейчас нужно думать не о возрождении рок-клубов, а о том, как в принципе поднять общую культуру.
«По большому счету, рок-клуб выполнял те функции, которые сейчас возложены на директоров и менеджеров музыкальных групп. Сейчас все на своих хлебах. Вадик – человек идейный, что-то, видимо, задумал интересное, пусть делает. Будет рок-клуб – хорошо. Однако я думаю, что сами рок-клубы уже утратили актуальность. Сейчас нужно общий интерес поднимать, общую культуру поднимать, разгонять всякую телевизионную шушеру, всяких самок и прочих. Общая картина у нас сейчас ужасна: рынок требует кавер-группы, а их появление привело к тому, что все группы стали каверами. Они играют одно и то же. Людям уже неинтересно слушать какой-то эксклюзивный материал», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас мир находится в стадии перестройки, в музыке одна коммерция и каждый сам за себя.
«Молодым музыкантам помогать надо, понятное дело, но как? Просто объединять их в какие-то клубы бессмысленно. Сейчас кругом одна коммерция, раньше все было по-другому. Тогда не было ни телефонов, ни почты, рок-клуб был менеджерским пунктом, где сидели люди, что-то решали, планировали концерты. Была какая-то общность, а сейчас каждый сам за себя. У меня, например, сын играет в группе, они там что-то записывают, играют, дубасят, но кому это нужно? Это как в трубу орать: орешь, орешь, эхо красивое. Я пессимистично смотрю на помощь молодым группам, потому что сейчас трудное время, мир находится в стадии перестройки», - отметил музыкант.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» признался, что мало кто из питерских рокеров может дотянуться до таких легендарных выходцев из Ленинградского рок-клуба, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «ДДТ», «Телевизор», «Пикник».
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