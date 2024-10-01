Вадим Самойлов заявил о желании перезапустить Свердловский рок-клуб
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов хотел бы перезапустить Свердловский рок-клуб. Об этом музыкант сообщил в эфире «НАШЕго Радио» в Екатеринбурге.
«У меня очень много мечт. Например, через несколько лет Свердловский рок-клуб будет праздновать 40-летие. Я знаю, что готовится мероприятие, но считаю, что самым лучшим подарком стал бы перезапуск Свердловского рок-клуба в новой форме. В виде огромного креативного кластера, где музыканты могли бы записываться, снимать клипы, организовывать встречи. Мне кажется, в настоящее время этого очень не хватает — каждый из них сам по себе и соперничает с остальными», - признался Самойлов.
Кроме того, Самойлов отметил, что около трех лет назад он разрабатывал стратегию развития креативных индустрий Свердловской области и уже предлагал создать такие микрокластеры в населенных пунктах Свердловской области. Они могли бы стать отличной площадкой для обмена опытом и внести значительный вклад в развитие рок-музыки.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» признался, что мало кто из питерских рокеров может дотянуться до таких легендарных выходцев из Ленинградского рок-клуба, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «ДДТ», «Телевизор», «Пикник».
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