«Временный хаос»: Группа «астра» рассказала о новом социальном сингле

«Главное помнить, что происходящий с тобой хаос – это необходимый и важный период твоей жизни», - советуют исполнители.

С момента дебюта осенью прошлого года группа «астра» выпустила пять композиций и была выдвинута в трех номинациях главной рок-премии страны – «Чартова Дюжина». Жанр коллектива балансирует между мелодичным гитарным, альтернативным и поп-роком.

В ноябре 2023 года Ася Зеленая рассказала НСН о своем проекте, назвав его «вселенной о чувствах». При этом она отметила, что названия группы и песен пишутся с маленькой буквы.



