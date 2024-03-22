«Временный хаос»: Группа «астра» рассказала о новом социальном сингле
Рок-группа из Санкт-Петербурга «астра», лидером которой является вокалистка «Пневмослона» Ася Зеленая, выпустила новый сингл «Урна». По словам музыкантов, это их первая песня, попадающая в категорию «социальных».
Коллектив отмечает, что эта работа - аллюзия на одиночество и депрессию. Сингл музыканты назвали понятным для всех, без какой-либо конкретной истории.
«Главное помнить, что происходящий с тобой хаос – это необходимый и важный период твоей жизни», - советуют исполнители.
С момента дебюта осенью прошлого года группа «астра» выпустила пять композиций и была выдвинута в трех номинациях главной рок-премии страны – «Чартова Дюжина». Жанр коллектива балансирует между мелодичным гитарным, альтернативным и поп-роком.
В ноябре 2023 года Ася Зеленая рассказала НСН о своем проекте, назвав его «вселенной о чувствах». При этом она отметила, что названия группы и песен пишутся с маленькой буквы.
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