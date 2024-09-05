«Волшебный борщ!»: Книгу продюсера Metallica Рика Рубина сравнили с «водой и воздухом»

Рик Рубин является одним из величайших музыкальных продюсеров, а выход в России его книги можно сравнить с глотком воздуха, заявил в интервью НСН продюсер, музыкальный критик и автор книг о музыке Александр Кушнир.

Ранее сообщалось, что в России вышла книга Рика Рубина «Из ничего. Искусство создавать искусство». Этот продюсер работал, в частности, с группами Metallica, Slayer, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park и System of a Down. В середине 2000-х MTV признал Рубина важнейшим продюсером последних 20 лет.