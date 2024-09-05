«Волшебный борщ!»: Книгу продюсера Metallica Рика Рубина сравнили с «водой и воздухом»
За продюсеров говорят их альбомы, при этом реально изменивших музыкальный мир – не более десяти, сказал в эфире НСН Александр Кушнир, отметив, что в книге Рубина есть откровения.
Рик Рубин является одним из величайших музыкальных продюсеров, а выход в России его книги можно сравнить с глотком воздуха, заявил в интервью НСН продюсер, музыкальный критик и автор книг о музыке Александр Кушнир.
Ранее сообщалось, что в России вышла книга Рика Рубина «Из ничего. Искусство создавать искусство». Этот продюсер работал, в частности, с группами Metallica, Slayer, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park и System of a Down. В середине 2000-х MTV признал Рубина важнейшим продюсером последних 20 лет.
«Это один из величайших музыкальных продюсеров, он работал и с Aerosmith, и с Beastie Boys, и с Metallica, и с Linkin Park. За людей говорят их альбомы. Danger Mouse, Стив Альбини, начиная от Джорджа Мартина – их около десяти, которые реально изменили звук и его восприятие, и случился чудесный бульон, волшебный борщ, когда это прошло в народ. Это не просто изыски или эксперименты, а это пробило людям "новые уши". Прочитав эту книгу, кто-то пойдет в винтажный магазин и купит себе винил с этими группами, кто-то скачает музыку, но безусловно это очень важно. Те фрагменты, которые я читал - там довольно откровенно, поэтому всячески рекомендую», - сказал Кушнир.
При этом он посетовал, что российские продюсеры не пишут подобные книги, а крупные издательства редко их издают.
«Я не представляю ситуацию, при которой наши большие продюсеры - от условных Фадеева и Дробыша до Гройсмана и Пономарева, которые были в 1990-е - сели и создали такую книгу. У нас таких книг нет, а мне, например, они безумно нужны для работы. Я пользуюсь какими-то палеными книгами и переводами – например, где-то в регионах сделали маленьким тиражом книгу Брайана Ино. Большие издательства почему-то такие книги не выпускают, а они очень нужны. Единственное исключение - это выпущенная у нас книга Дэвида Бирна "Как работает музыка". На литературу такого рода огромный спрос, ее катастрофически не хватает, это как вода и воздух. Ну а произведение Рика Рубина - это настольная книга», - заключил собеседник НСН.
Книга Рубина «Из ничего. Искусство создавать искусство» будет представлена в рамках Московской международной книжной ярмарки, которая проходит в столице с 4 по 8 сентября. При этом в аудиоформате она вышла на HiFi-стриминге «Звук» в озвучке теле- и радиоведущего Антона Комолова.
Писатель Антон Соя, ранее являвшийся продюсером групп «Бригадный подряд» и «МультFильмы», ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своей новой книге «Ленинградский панк».
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