«Волшебница и океан»: Гитарист Корней о секретах группы Пересильд и сольнике

- Расскажите, в каком жанре играет группа «Мандрагора», когда ждать первый альбом?

- У группы Юлии Пересильд появится альбом. Уже записан весь инструментал, Юля сейчас допишет вокал и, думаю, что к весне мы уже разродимся, надеюсь на это. Это не первый ее музыкальный проект, но здесь мы хотим выйти за стилистические рамки. «Мандрагора» рождена с устремлениями кристаллизовать все наши стилистические предпочтения во что-то новое, это, пожалуй, самое главное. Мы меньше ориентируемся на форматность, мы не исключаем ее полностью, но главное для нас – сделать музыку, в которой объединялись бы наши сердца и творчество. С точки зрения, рок это или поп, - в таких клише уже неинтересно действовать. В ортодоксальных вариантах этих жанров сказано уже примерно все. Все это можно синтезировать и находить что-то новое, добавляя к этому частичку своей души, которая стилистическими оковами никогда не связана.

- А как работается с Юлией Пересильд, чувствуется ли ее актерская «звездность»?

- Ничего такого с Юлей нет. Мне важно, что она в музыке очень талантлива. Она не только очень одаренная девушка, но еще и очень работящий человек в самом человеческом смысле этого слова. Она работает… не хочу говорить, как лошадь, ей не подходит такое сравнение. Но она работает чрезвычайно много и чрезвычайно результативно. Я этому просто дивлюсь. С таким упорством и трудоспособностью вдобавок к исходным качествам, ей, наверное, было проще подготовиться к космосу, чем кому-то. Юля, конечно же, волшебница, мастер сцены. С одной стороны, музыкальная деятельность для нее нова, с другой - она столько привносит со своей театральной стороны в то, что мы делаем, что этот процесс не только взаимоприятный, но еще и взаимообучающий. То есть, мы все здесь чему-то учимся, это друг друга очень обогащает.