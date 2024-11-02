«Волшебница и океан»: Гитарист Корней о секретах группы Пересильд и сольнике
Группа «Мандрагора» выходит за рамки стилистических клише, Юлия Пересильд поражает работоспособностью, а проект «Причины океана» заставляет задуматься о том, как выглядела музыка до рождения музыки, сказал в эфире НСН Владимир Кориенко.
Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» планирует выпустить к весне первый альбом, сообщил в интервью НСН гитарист этого коллектива Владимир Кориенко. «Корней» также рассказал о сольном проекте и сотрудничестве с Найком Борзовым и группой «Ундервуд».
Актриса Юлия Пересильд сообщила о создании группы «Мандрагора» в марте 2024 года. В середине июня состоялось первое фестивальное выступление группы, а сама Пересильд говорила НСН, что готова приехать и на фестиваль «Нашествие».
- Расскажите, в каком жанре играет группа «Мандрагора», когда ждать первый альбом?
- У группы Юлии Пересильд появится альбом. Уже записан весь инструментал, Юля сейчас допишет вокал и, думаю, что к весне мы уже разродимся, надеюсь на это. Это не первый ее музыкальный проект, но здесь мы хотим выйти за стилистические рамки. «Мандрагора» рождена с устремлениями кристаллизовать все наши стилистические предпочтения во что-то новое, это, пожалуй, самое главное. Мы меньше ориентируемся на форматность, мы не исключаем ее полностью, но главное для нас – сделать музыку, в которой объединялись бы наши сердца и творчество. С точки зрения, рок это или поп, - в таких клише уже неинтересно действовать. В ортодоксальных вариантах этих жанров сказано уже примерно все. Все это можно синтезировать и находить что-то новое, добавляя к этому частичку своей души, которая стилистическими оковами никогда не связана.
- А как работается с Юлией Пересильд, чувствуется ли ее актерская «звездность»?
- Ничего такого с Юлей нет. Мне важно, что она в музыке очень талантлива. Она не только очень одаренная девушка, но еще и очень работящий человек в самом человеческом смысле этого слова. Она работает… не хочу говорить, как лошадь, ей не подходит такое сравнение. Но она работает чрезвычайно много и чрезвычайно результативно. Я этому просто дивлюсь. С таким упорством и трудоспособностью вдобавок к исходным качествам, ей, наверное, было проще подготовиться к космосу, чем кому-то. Юля, конечно же, волшебница, мастер сцены. С одной стороны, музыкальная деятельность для нее нова, с другой - она столько привносит со своей театральной стороны в то, что мы делаем, что этот процесс не только взаимоприятный, но еще и взаимообучающий. То есть, мы все здесь чему-то учимся, это друг друга очень обогащает.
- Расскажите, кто пишет музыку и тексты «Мандрагоры» и как вы оказались в этом коллективе?
- Это идея Саши Юрасова и, собственно, Юли. Они какое-то время дружат и в какой-то момент Саша, видимо, уже несколько раз видев меня то с «Ундервудом», то с Найком на квартирниках у Маргулиса, пришел ко мне на сольный концерт, послушал, ему понравилось и он предложил мне идею поработать с Юлей. Мне очень нравится, что мы делаем. У нас в составе Семен Лепёшкин на бас-гитаре, Станислав Опойченков - замечательный самарский барабанщик, Саша Тевелев – прекрасный пианист. Есть замечательный композитор Саша Белоносов, процентов 70 нашей нынешней программы - это его музыка. Много текстов написала очень хорошая современная поэтесса Ольга Ершова. С одной стороны, она очень известна как юмористическая поэтесса, но при этом она может очень глубокие вещи писать. Конечно. мы берем и тексты классиков. Есть песня Юнны Мориц, она написала текст «Дышать любовью, пить ее, как воздух», Вероника Тушнова - «Мне говорят, нету такой любви». Что-то пишет Саша Юрасов, у него обнаружился еще и такой талант, я написал пару-тройку мелодий, в общем «с миру по нитке - симфония Шнитке».
- Расскажите, что сейчас происходит в вашем сольном творчестве?
- Главное мое сольное творчество, непосредственно завязанное на мне и на творчестве моей супруги, это группа «Причины океана». Это наш совместный проект, мы все делаем дуэтно, прямо садимся за стол и пишем вдвоем песни в студии. Месяц назад вышел наш первый полноформатный альбом под названием «Вега и Альтаир». Это такой космический инди-рок, загадочный и мистический, при этом очень светлый. Алена замечательная певица, плюс у нее очень хороший авторский талант. В какой-то момент мы обнаружили, что сидим на большом количестве треков и интересного материала, и просто сказали друг другу: «А давай превратим это во что-то конкретное». В названии «Причина океана» есть и загадочность, и философский смысл, потому что из океана произошла жизнь, а из чего произошел океан? Если пройти к самому началу луча творения и понять, как выглядела музыка, когда еще не было никакой музыки? Вот такого рода вопросы настраивают на определенный творческий лад».
- Вы являетесь и гитаристом Найка Борзова, и сотрудничаете с группой «Ундервуд», которая недавно представила вторую часть «Проекта О» с новыми аранжировками песен Булата Окуджавы. Можете рассказать об этом поподробнее?
- У Найка Борзова сейчас небольшой отпуск, было очень насыщенное концертами лето, одно из самых насыщенных за всю историю, поэтому мы решили пока передохнуть. Но мы вернемся. Кстати, 15 ноября будет довольно интересный день, потому что в один вечер я, как ударник соцтруда, сыграю концерт с Найком в «16 Тоннах» и с «Мандрагорой» в клубе Magnus Loсus. При этом у Найка я играю на гитаре, а на бас-гитаре отдуваюсь за все в «Мандрагоре» именно в этот конкретный вечер.
- Что касается «Ундервуда», это второй заход по «Проекту О». Один альбом уже вышел, а сейчас сделали еще четыре новых песни, их число постоянно растет. Это тоже очень интересная и приятная работа, поскольку Окуджава был замечательным «сонграйтером», выражаясь в современных терминах. Эти песни легко и приятно аранжировать, находя в них еще какие-то новые смыслы. С одной стороны, мы стараемся проявлять максимальное уважение к первоисточнику, а с другой – хочется насытить это еще каким-то своим видением. На этой веревочке и балансируем. Мне кажется, получается много интересного. В любом хорошем тексте больше, чем один слой. Вещи, которые ты вроде бы слышал всю жизнь и к которым привык, вдруг становятся для тебя как будто новыми.
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