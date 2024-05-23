«Крыша, забег и винил!»: Найк Борзов в день рождения приготовил сюрпризы фанатам

«Сегодня я отмечают День рождения в основном в кругу семьи. Встал не рано, позволил себе понежиться, но мне уже подарили несколько виниловых пластинок, в том числе, пару пластинок одной из моих любимых групп "Morphine", цветочки еще прислали, слушаю поздравления по телефону, читаю сообщения в интернете, вечером пойдем с семьей на ужин. Все веселье будет завтра в клубе "16 Тонн" и послезавтра в Питере на "Roof Place"», - сказал Борзов.

Перед концертами в двух столицах он предложил фанатам проголосовать и выбрать песни, которые они хотели бы там услышать.

«Я не часто такое делаю, плейлист концерта составляю обычно сам, но в этот раз по случаю Дня рождения решил внести такую практику, что люди сами присылают мне по несколько любимых песен. Из этого списка мы отобрали песни, набравшие больше всего голосов. Победителями стали четыре песни, которые звучат довольно редко, и завтра я их исполню. Это песня "Kingsize" из альбома "Заноза", как ни странно набравшая очень много голосов, песня "Письмо от Мэри Джейн" из альбома "Головоломка", тоже на удивление много-много голосов. Также это песня "Бардак в голове", которая открывает альбом "Супермен", и часто звучащая на концертах "Приснится мне, что я тебя люблю". Я знаю, что многие ходят на мои концерты ради этой песни. Плюс я отобрал из списка еще несколько песен, которые редко исполняю», - рассказал музыкант.

Именинник признался, что во время выступлений на крышах его посещает особое вдохновение.

«В Питере я часто выступаю на крышах, практически каждый год, даже по несколько раз. Там очень много клубов и крыш, которые задействованы под увеселительные заведения. На "Roof Place" я буду давать сольный концерт первый раз, до этого я выступал там с группой Brainstorm. Это очень красивое атмосферное местечко с видом на Финский залив. Я думаю, будет круто. Мне вообще нравится, когда перед глазами большое пространство и я не ограничен стенами клуба, тем более летом. В этом есть что-то между пикником и концертом», - пояснил Борзов.

Он назвал хорошей идеей «деньрожденческий забег», пообещав принять участие в велогонке, если она состоится через год.