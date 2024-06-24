От Деппа до космоса: Продюсер Клюкин о фестивальном дебюте группы Пересильд

«Это мировая практика. И у Брюса Уиллиса была своя группа, и у Хью Лори до сих пор есть своя группа. Замечательный Джонни Депп играет в очень большой группе. Это выход энергии для творческих людей. Юлия Пересильд, вне всяких сомнений, творческий человек, она собрала себе хорошую команду. Например, над аранжировками у них работает Владимир Корниенко (“Корней”), который работал и с “Ундервудом”, и с Найком Борзовым, и с Земфирой (признана в России иноагентом). Поэтому проект получился интересный, звучание у него уникальное. Очень хороший ретроспективный саунд, близкий к стилизации музыки 1960-70-х годов», — сказал Клюкин.

Собеседник НСН добавил, что музыкальное творчество Пересильд похоже на саундтрек к фильму.

«Насколько я знаю, будучи человеком творческим, Пересильд планирует именно так и поступить — внедрить эти песни в новую киноленту с ее участием. Вообще для меня как для человека, который окончил Московский авиационный институт, любой, кто побывал в космосе, уже огромный герой. Пересильд интересна и как артист, и как музыкант, и как человек», — сказал Клюкин.

Ранее в Таиланде стартовали съемки фильма «ON» с Пересильд в главной роли, передает «Радиоточка НСН».

