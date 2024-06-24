От Деппа до космоса: Продюсер Клюкин о фестивальном дебюте группы Пересильд
Группа «Мандрагора» отличается уникальным ретроспективным саундом, Пересильд интересна не только как артист, но и как музыкант, отметил в эфире НСН Андрей Клюкин.
Создание артистами музыкальных групп является мировой практикой, актриса Юлия Пересильд раскрылась как уникальный музыкант, сумевший собрать достойную команду, отметил продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин в разговоре с НСН.
Ранее Юлия Пересильд в своих соцсетях сообщила, что ее группа «Мандрагора» 5 июля выступит в Санкт-Петербурге. О создании группы, лидером которой стала звезда фильма «Вызов», стало известно в марте. В середине июня Пересильд и «Мандрагора» выступили на первом в своей истории фестивале, которым стала «Дикая мята». Клюкин поддержал музыкальную деятельность Пересильд.
«Это мировая практика. И у Брюса Уиллиса была своя группа, и у Хью Лори до сих пор есть своя группа. Замечательный Джонни Депп играет в очень большой группе. Это выход энергии для творческих людей. Юлия Пересильд, вне всяких сомнений, творческий человек, она собрала себе хорошую команду. Например, над аранжировками у них работает Владимир Корниенко (“Корней”), который работал и с “Ундервудом”, и с Найком Борзовым, и с Земфирой (признана в России иноагентом). Поэтому проект получился интересный, звучание у него уникальное. Очень хороший ретроспективный саунд, близкий к стилизации музыки 1960-70-х годов», — сказал Клюкин.
Собеседник НСН добавил, что музыкальное творчество Пересильд похоже на саундтрек к фильму.
«Насколько я знаю, будучи человеком творческим, Пересильд планирует именно так и поступить — внедрить эти песни в новую киноленту с ее участием. Вообще для меня как для человека, который окончил Московский авиационный институт, любой, кто побывал в космосе, уже огромный герой. Пересильд интересна и как артист, и как музыкант, и как человек», — сказал Клюкин.
Ранее в Таиланде стартовали съемки фильма «ON» с Пересильд в главной роли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Погибших в Дагестане силовиков представят к государственным наградам
- В ООН осудили применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь
- Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине
- Известный ресторатор Перельман назвал минусы русской кухни
- Главу Сергокалинского района Дагестана освободили от должности
- Европейский союз ввел санкции против 28 фирм из КНР и Турции
- «Зенит» купил у «Крыльев Советов» Горшкова
- СМИ: Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине
- Разработчики игры «Клуб романтики» объявили об уходе из России
- Родственникам погибших после терактов в Дагестане выплатят компенсации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru