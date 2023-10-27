Группа «Слот» представила симфонический альбом

Группа «СЛОТ» выпустила live-альбом под названием «СимфоСЛОТ» с концертом в сопровождении симфонического оркестра, прошедшим в Санкт-Петербурге. В альбом вошло 19 композиций, он доступен на сервисе «Яндекс Музыка».

Кроме того, музыканты 27 октября планируют провести эксперимент, показав сегодня фанатам в кинотеатре видеоверсию симфонического концерта в «Крокусе».