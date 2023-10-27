Группа «Слот» представила симфонический альбом
Группа «СЛОТ» выпустила live-альбом под названием «СимфоСЛОТ» с концертом в сопровождении симфонического оркестра, прошедшим в Санкт-Петербурге. В альбом вошло 19 композиций, он доступен на сервисе «Яндекс Музыка».
Кроме того, музыканты 27 октября планируют провести эксперимент, показав сегодня фанатам в кинотеатре видеоверсию симфонического концерта в «Крокусе».
«Готовы представить вам свой важнейший эксперимент – концерт с симфоническим оркестром в видеоформате. Приглашаем всех в московский кинотеатр "Mori cinema" погрузиться в атмосферу, когда на сцене собрались шестьдесят человек, чтобы главные песни группы зазвучали совершенно по-новому», - приглашает «СЛОТ».
Ранее музыканты представили на YouTube три клипа с «симфоническим» исполнением песен «Инстинкт выживания», «Страх и агрессия» и «Зло», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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