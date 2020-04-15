Вокалистка «СЛОТ» самоизолировалась на домашней космической станции

«Приём, приём, это Нуки. Веду репортаж со своей домашней космической станции, где уже три недели несу вахту – делаю, что могу для выживания человечества. Я расписала свой быт таким образом, чтобы каждый день было чем заняться и, расписание получилось плотное: подтягиваю английский, занимаюсь на гитаре, тренируюсь, чтобы хоть как-то оставаться в тонусе. В этом всем мне больше всего не хватает открытого пространства, пеших прогулок. Вся эта клаустрофобия начинает уже надоедать, очень хочется выйти. Мы ведем сейчас офлайн-эфиры с группой «СЛОТ», играем песни, выкладываем их в интернет, все их могут посмотреть на YouTube. Мы очень надеемся, что к лету все откроется и, все фестивали состоятся. Очень хочется вечеринок и веселья, но сейчас берегите себя» - сказала Ставрович.

Ранее российский рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный под сценическим псевдонимом ST рассказал НСН в эфире «Нашего Радио» о своих онлайн-концертах в режиме самоизоляции.

