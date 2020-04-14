Рэпер ST рассказал о сложностях онлайн-концертов в самоизоляции

«На самоизоляции я много сплю, высыпаюсь и смотрю сериалы. Из последних, что я досмотрел до конца – «Молодой Папа», «Новый Папа» и досматриваю сейчас «Мир дикого запада». Да, во время самоизоляции я даю онлайн-концерты, провожу прямые эфиры в Инстаграме и играем их так, будто у нас на концерте полный зал зрителей. Но самый мой продолжительный онлайн-концерт продлился 24 часа, и он состоялся в прошлом году 4 апреля ровно за год до самоизоляции. Давать такие концерты очень тяжело, так как не получаешь обратной энергии от зрителя. Ты работаешь только с камерой, с которой и приходится обмениваться энергией» - рассказал ST

Также ST рассказал, что он, как и большинство музыкантов, теряет деньги из-за отсутствия концертов.

«Если очень долго продлится самоизоляция, и я без концертов и выступлений буду жить только на выплаты из РАО, то я не буду таким веселым, как сейчас. Я по факту на данный момент безработный счастливый обладатель ипотеки с малышом на руках» - рассказал артист.



Ранее, в эфире НСН Народный артист России и музыкант Дмитрий Певцов рассказал, почему считает вынужденную самоизоляцию благом.

