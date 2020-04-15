Александр Робак призвал к строгости в соблюдении самоизоляции

Актер, продюсер и режиссер Александр Робак рассказал НСН о необходимости карантинных мер.

Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и кинопродюсер Александр Робак рассказал НСН в эфире «Нашего Радио» о своем отношении к самоизоляции.

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«Лучше перебздеть, чем не добздеть. У меня мама с начала марта самоизолировалась в Москве. Все родственники приносят ей продукты, отставляют пакеты под дверью и уходят. Мама уже дома все пробрызгивает, дезинфицирует, потому что она в возрасте зоны риска. Вот сколько нужно будет сидеть на карантине, столько и нужно. Никакого пропуска на передвижение по Москве я не получал, он мне не нужен. Я нахожусь на даче, все мои со мной, выезжать в Москву мне не надо, съемки необходимые я веду из дома, лишний раз подвергать опасности своих близких я не хочу» - рассказал Александр Робак.

Ранее в эфире НСН рэп-исполнитель Александр Степанов рассказал о том, как он проводит время в карантине.

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ФОТО: Соцсети Александра Робака//https://instagram.com/sasha_robak
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