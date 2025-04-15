Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Королева рынка»

Группировка «Ленинград» поделилась видеоклипом на свою новую песню «Королева рынка».

Шнуров посвятит песню Овечкину после рекорда хоккеиста в КХЛ

В ролике фронтмен коллектива Сергей Шнуров и вокалистка Зоя перевоплотились в работников рынка — продавцов и мясников.

Ближе к концу песни они посвятили несколько строк певцам Шаману и Басте, назвав их «обычными барыгами»

«Хотела спеть с Шаманом или хотя бы с Бастой... Да чё мне с ними петь - обычные барыги», - поёт Зоя.

Ранее экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила «Радиоточке НСН», что секрет долгой сценической жизни коллектива заключается «в уникальной адаптивности Сергея Шнурова к меняющейся конъюнктуре».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПесняКлипГруппа "Ленинград"Сергей Шнуров

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