Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Королева рынка»
Группировка «Ленинград» поделилась видеоклипом на свою новую песню «Королева рынка».
В ролике фронтмен коллектива Сергей Шнуров и вокалистка Зоя перевоплотились в работников рынка — продавцов и мясников.
Ближе к концу песни они посвятили несколько строк певцам Шаману и Басте, назвав их «обычными барыгами»
«Хотела спеть с Шаманом или хотя бы с Бастой... Да чё мне с ними петь - обычные барыги», - поёт Зоя.
Ранее экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила «Радиоточке НСН», что секрет долгой сценической жизни коллектива заключается «в уникальной адаптивности Сергея Шнурова к меняющейся конъюнктуре».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Чётких очертаний мирного соглашения по Украине пока нет
- Создателя группы «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии
- Минтранс объявил о старте продаж авиабилетов в Абхазию
- Зеленский отправил в отставку главу Сумской области после удара «Искандерами»
- Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Королева рынка»
- В Финляндии началась первая с 1976 года забастовка полицейских
- ХК ЦСКА опроверг информацию о переговорах с кандидатами на пост главного тренера
- В AmCham оценили потери бизнеса США из-за ухода из России в $100 млрд
- Фигурист Самсонов обматерил ледовое шоу Тутберидзе
- Умер экс-барабанщик Judas Priest Лес Бинкс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru