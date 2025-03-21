Ждали 20 лет: Группа «Ленинград» снова получила премию «Чартова Дюжина»

Лидер Группы «Ленинград» Сергей Шнуров в связи с получением премии «Чартова Дюжина» вспомнил о своей первой в жизни музыкальной премии и заявил, что рад такому «постоянству».

«НАШЕ Радио» объявило победителей XVIII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Имена лучших артистов были озвучены 21 марта в специальном выпуске хит-парада радиостанции. Победителем в номинации «Альбом» стала группа «Ленинград» и ее «Синяя Богиня». Шнуров заявил, что что-то в этом мире должно быть постоянным.