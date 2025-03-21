Ждали 20 лет: Группа «Ленинград» снова получила премию «Чартова Дюжина»

Сергей Шнуров в беседе с НСН отметил, что очень рад снова получить премию «Чартова Дюжина» за «Синюю Богиню». 

Лидер Группы «Ленинград» Сергей Шнуров в связи с получением премии «Чартова Дюжина» вспомнил о своей первой в жизни музыкальной премии и заявил, что рад такому «постоянству».

«НАШЕ Радио» объявило победителей XVIII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Имена лучших артистов были озвучены 21 марта в специальном выпуске хит-парада радиостанции. Победителем в номинации «Альбом» стала группа «Ленинград» и ее «Синяя Богиня». Шнуров заявил, что что-то в этом мире должно быть постоянным.

Шнуров заявил, что был вынужден объяснить смысл песен из альбома «Синяя Богиня»

«Как мне кажется, свою первую музыкальную премию я как раз получил из рук «НАШЕго Радио». Прошло 20 с небольшим лет, и вот опять я получаю премию «Чартова Дюжина» за лучший альбом «Синяя богиня». Что-то в этом мире всё-таки должно быть постоянным, и я рад, что это постоянство связано именно с группировкой «Ленинград». Спасибо большое» - заявил он.

Ранее группа «Ленинград» анонсировала в своих соцсетях выход новой композиции «Биография», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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