Вокалист Sum 41 обвинил экс-менеджера в сексуализированном насилии

По словам Уибли, насилие началось, когда ему было 16, а Нори — 34. Так, Нори стал первым человеком, который дал Уибли алкоголь. Музыкант также пишет, что однажды Нори поцеловал его без согласия.

В своих мемуарах Уибли также рассказал, что сексуальные отношения прекратились после того, как их общий друг узнал, через что пришлось пройти молодому артисту.

Ранее спустя год после выхода книга американского актера Мэттью Перри «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» стала бестселлером №1, обойдя автобиографию певицы Бритни Спирс, напоминает RT.

