Вокалист Sum 41 обвинил экс-менеджера в сексуализированном насилии

Фронтмен поп-панк-группы Sum 41 Дерик Уибли обвинил бывшего менеджера коллектива Грейга Нори в физическом и словесном насилии. Об этом музыкант рассказал в своих мемуарах «Walking Disaster, My Life Through Heaven and Hell».

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По словам Уибли, насилие началось, когда ему было 16, а Нори — 34. Так, Нори стал первым человеком, который дал Уибли алкоголь. Музыкант также пишет, что однажды Нори поцеловал его без согласия.

В своих мемуарах Уибли также рассказал, что сексуальные отношения прекратились после того, как их общий друг узнал, через что пришлось пройти молодому артисту.

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