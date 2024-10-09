Вокалист Sum 41 обвинил экс-менеджера в сексуализированном насилии
Фронтмен поп-панк-группы Sum 41 Дерик Уибли обвинил бывшего менеджера коллектива Грейга Нори в физическом и словесном насилии. Об этом музыкант рассказал в своих мемуарах «Walking Disaster, My Life Through Heaven and Hell».
По словам Уибли, насилие началось, когда ему было 16, а Нори — 34. Так, Нори стал первым человеком, который дал Уибли алкоголь. Музыкант также пишет, что однажды Нори поцеловал его без согласия.
В своих мемуарах Уибли также рассказал, что сексуальные отношения прекратились после того, как их общий друг узнал, через что пришлось пройти молодому артисту.
Ранее спустя год после выхода книга американского актера Мэттью Перри «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» стала бестселлером №1, обойдя автобиографию певицы Бритни Спирс, напоминает RT.
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