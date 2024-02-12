Вокалист «СЛОТ» призвал включить «Арию» в Зал славы рок-н-ролла
Оззи Осборн обязан быть в Зале славы рок-н-ролла, так как он и есть рок-н-ролл, заявил НСН вокалист группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов.
Вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в эфире НСН раскритиковал певиц Шер и Шинейд О'Коннор в качестве номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла.
Ранее легенды рок-музыки Оззи Осборн и Питер Фрэмптон, а также певицы Мэрайя Кэри, Шер и Шинейд О'Коннор стали номинантами на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году. Вместе с ними в почетный список попали рок-группы Jane's Addiction, Foreigner, Dave Matthews Band, Oasis, R&B-исполнительница Мэри Джей Блайдж, мультижанровые Kool & the Gang и Sade, хип-хоп-коллективы Eric B. & Rakim и A Tribe Called Quest и мультиинструменталист Ленни Кравиц. Лобанов заявил, что Осборн уже должен быть в Зале славы рок-н-ролла.
«Хочется вступиться за понятие «рок-н-ролл». Ну какая Шер? Причем тут она и рок-н-ролл? Шинейд О'Коннор просто сумасшедшая дама. Не понимаю, почему Оззи Осборна до сих пор нет в Зале славы рок-н-ролла! Он и есть рок-н-ролл»! Из российских музыкантов я буду выдвигать, конечно, группу «Ария». «Король и шут» еще могли бы на волне заскочить», - сказал собеседник НСН.
Ранее Лобанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что американская группа Paramore, получившая премию Grammy за «Лучший рок-альбом», сначала воодушевила поклонников альтернативы, а потом о ней забыли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году
- Украина попросила Россию вернуть тела пленных со сбитого Ил-76
- СМИ: В 2024 году увеличится число атак на клиентов банков через вирусы-трояны
- Компании Toyota разрешили возобновить выпуск автомобилей
- Все мероприятия на улице запретили в Ленобласти из-за угрозы боевых дронов
- СМИ: Windows научилась подражать голосу владельца
- Мэрия Перми объяснила уничтожение техники Apple
- В WhatsApp появится новая функция
- Кинокритик Шпагин раскрыл секрет успеха «Мастера и Маргариты»
- Снявшие скальп с прохожего в Московской области получили по 3,5 года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru