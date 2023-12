«The Rolling Stones и The Beatles»: Какие зарубежные рок-новинки покорили НАШЕ Радио

«Если говорить о международной сцене, то тут, безусловно, нельзя обделить вниманием альбом группы The Rolling Stones «Hackney Diamonds», который подарил нам традиционный и легко узнаваемый грув от признанных королей рок-н-ролла. Ну и, наконец, ошеломляющая песня от The Beatles «Now and then», показавшая всему миру, как высокие технологии и искусственный интеллект позволили услышать то, что могло бы никогда не увидеть свет в том качестве, которое удалось получить в 2023 году. Думаю, что благодаря этому релизу в ближайшее время мы сможем услышать ещё много уникальных новинок!» - отметила собеседница НСН.



Ранее Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил «Радиоточке НСН», что не проникся к новому альбому рок-группы The Rolling Stones «Hackney Diamonds», зато оценил пластинку английского певца Питера Гэбриела.