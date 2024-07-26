«Будет день, будет пища»: «СЛОТ» о концертах на Донбассе
26 июля 202411:46
Александра Веснина
Основатель группы «СЛОТ» Лобанов заявил НСН, что в Крыму есть люди, которые хотят видеть «СЛОТ», а музыканты, соответственно, хотят для них выступать.
Основатель и вокалист рок-группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН рассказал, что коллектив пока никто не приглашал выступить на новых российских территориях.
«Когда был первый фестиваль в Крыму, мы туда поехали. История у нас человеческая, находящаяся в политическом контуре, но он на нее не влияет. Более расчетливые группы поняли, что в случае поездки в Крым они лишатся Украины, а Украина - кормушка побольше, чем Крым. А мы поехали в Крым, потому что здесь люди, которые хотят нас видеть, а мы, соответственно, хотим для них выступать. На новые территории нас пока никто не приглашал, будет день - будет пища», - сказал собеседник НСН.
Ранее Кэш в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что творческий потенциал группы может быть реализован и в новых проектах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru