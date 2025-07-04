Вокалист группы «СЛОТ» Лобанов сравнил слэм на концертах с айкидо
4 июля 202510:29
Ярослав Харитонов
Слэм — это тоже вид единоборства, к которому надо быть готовым, рассказал НСН Игорь Лобанов.
Чтобы не получить травму в слэме надо быть мягким и трезвым, заявил основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в беседе с НСН.
Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон сломал ребро, участвуя в слэме на своем же концерте в Москве 26 июня. У музыканта зафиксировали костный отек и небольшую трещину ребра. Лобанов вспомнил и о своей травме.
«Сам я вот в октябре в Нижнем Новгороде лихо прыгнул в зал, но не привлек к себе внимание народа, в результате — сотрясение мозга, неприятно было. Слэм — это же вид единоборств, это такое айкидо, там надо использовать силу своего партнера, принимать ее, провожать и уворачиваться, создавать эту движуху. Надо быть не жестким, а мягким, потому что жесткое ломается, а мягкое гнется. Влететь может каждому, но надо за собой следить, если ты бухой, то тебе нечего там делать», — заключил он.
Ранее Лорд Пневмослон заявил НСН, что сломал ребро на собственном концерте в Москве.
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