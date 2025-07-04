Чтобы не получить травму в слэме надо быть мягким и трезвым, заявил основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в беседе с НСН.

Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон сломал ребро, участвуя в слэме на своем же концерте в Москве 26 июня. У музыканта зафиксировали костный отек и небольшую трещину ребра. Лобанов вспомнил и о своей травме.