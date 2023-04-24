«Никаких жестов не было!»: Кортнев объяснил, из-за чего на него завели уголовное дело

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев подтвердил НСН, что против него возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». По его словам, материалом для дела могут стать показания свидетелей, которые якобы видели, что музыкант показал неприличный жест полицейскому.

В феврале Кортнев в интервью НСН объяснил, что никаких жестов полицейским не показывал, а в СК ездил для дачи показаний.