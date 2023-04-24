«Никаких жестов не было!»: Кортнев объяснил, из-за чего на него завели уголовное дело
Музыкант не понимает, как будет строиться дело против него, но допускает, что появятся свидетельские показания полицейских.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев подтвердил НСН, что против него возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». По его словам, материалом для дела могут стать показания свидетелей, которые якобы видели, что музыкант показал неприличный жест полицейскому.
В феврале Кортнев в интервью НСН объяснил, что никаких жестов полицейским не показывал, а в СК ездил для дачи показаний.
«Я подтверждаю, что спустя два месяца после происшествия дело действительно возбуждено. Ну, собственно, все. Дальше все будет проходить в рамках российского законодательства, предприниматься какие-то следственные действия и прочее. Никаких жестов, повторюсь, представителям власти не показывал, поэтому думаю, что мы придем к пониманию этого в процессе следствия», - сказал Кортнев.
При этом музыкант не понимает, на основании каких фактов будет строиться дело, но допускает, что это будут свидетельские показания коллег полицейского.
«Думаю, на основании свидетельских показаний. Кто эти свидетели - не знаю. Думаю, что сотрудники правоохранительных органов», - заключил артист.
Статья «Оскорбление представителя власти» подразумевает штраф в размере трех ежемесячных зарплат, либо до года исправительных работ.
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