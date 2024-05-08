Рок-группа Blur поделилась трейлером документального фильма о коллективе

В центре сюжета киноленты режиссера Тоби Ли неожиданный прошлогодний реюнион группы с первым студийным альбомом за восемь лет «The Ballad of Darren».

Фильм расскажет историю группы, состоящей из Грэма Коксона, Дэйва Раунтри, Алекса Джеймса и Дэймона Албарна.

В картину вошли кадры группы в студии и их жизнь в мировом туре, который также состоялся в 2023 году. «Blur: До конца» выйдет в британский и ирландский прокат 19 июля.

Накануне руководитель «Кинопоиска» Александр Дунаевский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что появление картины культового режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» одновременно в онлайн-формате и в широком прокате поможет увидеть фильм максимальному количеству зрителей, а пользователей онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» ждет еще и приятный бонус.

